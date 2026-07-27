Grillhendl-Klau in der Nacht: Dreiste Diebe räumen Imbissstand leer

Da dürfte der Hunger auf einen Mitternachtssnack besonders groß gewesen sein: Unbekannte knackten in der Nacht auf Montag einen Imbissstand im Bezirk Villach-Land und machten sich mit mehreren Grillhendln aus dem Staub.

Wie die Polizei informiert, trieben am in der Nacht auf den 27. Juli Grillhendl-Diebe im Bezirk Villach-Land ihr Unwesen. Sie brachen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Vorhängeschloss eines Imbissstands auf und verschafften sich so Zugang. Welches Werkzeug die Einbrecher dabei verwendet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Wohl aber die Beute: „Aus dem Verkaufsstand wurden mehrere Grillhendl sowie verschiedene alkoholfreie Getränke gestohlen“, so die Polizei. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Täter wurden noch nicht gefasst, die Ermittlungen laufen.