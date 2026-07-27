Villach sagt Danke: Freigetränke für Einsatzkräfte beim Kirchtag

Sie löschen Brände, retten Leben und helfen in Notlagen. Mit dem Blaulichtkirchtag sagt die Stadt Villach Danke und lädt Einsatzkräfte zu einem eigenen Kirchtagsabend mit Freigetränken ein.

Wenn andere feiern, opfern sie oft ihre Freizeit und sind für uns alle im Einsatz. Deshalb sagt die Stadt Villach auch heuer wieder Danke: Im Rahmen der Brauchtumswoche zum Villacher Kirchtag sind Mitglieder von Blaulichtorganisationen zu einem eigenen Blaulichtkirchtag eingeladen – inklusive Freigetränken, solange der Vorrat reicht.

Dankeschön für Engagement

Am Dienstag, 28. Juli, verwandelt sich der Kaiser-Josef-Platz ab 19 Uhr wieder in einen Treffpunkt für all jene, die sich das ganze Jahr über ehrenamtlich oder beruflich für andere einsetzen. Mit der Veranstaltung möchte sich die Stadt Villach bei den Mitgliedern der Blaulichtorganisationen für ihr Engagement bedanken.

Ausweis oder Dienstkleidung mitbringen

Teilnehmen können Angehörige von Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung oder Polizei. Wer dabei sein möchte, sollte einen Nachweis mitbringen. Dazu schreibt die Stadt Villach: „Bitte bringt einen Ausweis mit, der eure Zugehörigkeit zu einer Einsatzorganisation bestätigt – alternativ genügt die entsprechende Dienst- oder Vereinsbekleidung.“ Damit ist etwa ein Feuerwehrpolo oder ein Shirt der Wasserrettung gemeint.