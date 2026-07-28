Blaulichtkirchtag: Freigetränke als Dank für Einsatzorganisationen

Am heutigen Dienstag, 28. Juli, findet in Villach auch heuer der Blaulichtkirchtag statt. Hier bekommen Einsatzorganisationen als Dank für ihre Arbeit Freigetränke.

Heute findet in Villach am Abend wieder der Blaulichkirchtag statt.

Heute findet in Villach am Abend wieder der Blaulichkirchtag statt.

Es gibt auch heuer wieder einen Blaulichtkirchtag in Villach. Dieser findet als Dankeschön für Einsatzorganisationen heute ab 19 Uhr beim Kaiser-Josef-Platz statt.

Freigetränke beim Blaulichtkirchtag

„Als kleines Dankeschön für das unermüdliche Engagement unserer Blaulichtorganisationen findet im Rahmen der Brauchtumswoche zum Villacher Kirchtag auch heuer wieder der Blaulichtkirchtag am Kaiser-Josef-Platz statt“, heißt es seitens der Stadt Villach. Es gibt Freigetränke für Mitglieder von Einsatzorganisationen. Dafür bringst du am besten einen Ausweis mit, der zeigt, wo du dazu gehörst. Es reicht alternativ aber auch entsprechende Dienst- oder Vereinsbekleidung (beispielsweise Feuerwehrpolo oder Wasserrettungs-Shirt).