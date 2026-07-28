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/ ©Fotomontage Olga Bereslavskaya/Kopeinig
Das Bild auf 5min.at zeigt Budweiser Bier auf dem Villacher Kirchtag.
Heute findet in Villach am Abend wieder der Blaulichkirchtag statt.
Villach
28/07/2026
Dienstag

Blaulichtkirchtag: Freigetränke als Dank für Einsatzorganisationen

Am heutigen Dienstag, 28. Juli, findet in Villach auch heuer der Blaulichtkirchtag statt. Hier bekommen Einsatzorganisationen als Dank für ihre Arbeit Freigetränke.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Es gibt auch heuer wieder einen Blaulichtkirchtag in Villach. Dieser findet als Dankeschön für Einsatzorganisationen heute ab 19 Uhr beim Kaiser-Josef-Platz statt.

Freigetränke beim Blaulichtkirchtag

„Als kleines Dankeschön für das unermüdliche Engagement unserer Blaulichtorganisationen findet im Rahmen der Brauchtumswoche zum Villacher Kirchtag auch heuer wieder der Blaulichtkirchtag am Kaiser-Josef-Platz statt“, heißt es seitens der Stadt Villach. Es gibt Freigetränke für Mitglieder von Einsatzorganisationen. Dafür bringst du am besten einen Ausweis mit, der zeigt, wo du dazu gehörst. Es reicht alternativ aber auch entsprechende Dienst- oder Vereinsbekleidung (beispielsweise Feuerwehrpolo oder Wasserrettungs-Shirt).

Blaulichtkirchtag in Villach:

Wann? 28. Juli 2026, ab 19 Uhr

Wo? Kaiser-Josef-Platz

Es gibt Freigetränke für Mitglieder von Einsatzorganisationen, am besten einen dementsprechenden Ausweis mitbringen.

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