Villacher Kirchtag: Diese zwei Urgesteine wurden geehrt

Im Rahmen des Villacher Kirchtags wurden Johann Kugi und Sigi Truppe von Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser für ihre besonderen Verdienste um den Villacher Kirchtag geehrt.

Beide stehen seit Jahren für Engagement, Verlässlichkeit und gelebte Tradition – und haben damit einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Brauchtumsfestes geleistet. Johann Kugi wirkt seit Jahrzehnten in der Traditions- und Vereinsarbeit und brachte seine umfassende Erfahrung auch beim Villacher Kirchtag ein.

Das wurde besonders hervorgehoben

Besonders hervorgehoben wurde sein Beitrag zur Präsentation bergmännischer Traditionen und bergmännischer Trachten sowie sein konsequentes Wirken für die Sichtbarkeit gelebten Brauchtums im Rahmen großer kultureller Veranstaltungen. Beim 80. Villacher Kirchtag 2025 gelang es unter seiner Mitwirkung, bergmännische Tradition eindrucksvoll einem breiten Publikum näherzubringen.

Seit 15 Jahren

Sigi Truppe ist seit 15 Jahren beim Slowenen-Tag am Villacher Kirchtag für die Verköstigung der slowenischen Gruppen verantwortlich – eine Aufgabe, die viel Organisation, Herzblut und Einsatz erfordert. Darüber hinaus versorgt er seit Jahren bei verschiedensten Großveranstaltungen wie beispielsweise auch dem Skisprung-Damen Weltcup in Villach die Sportler und Gäste mit seinen kulinarischen Köstlichkeiten – unter anderem auch aus der Rot-Kreuz-Gulaschkanone. Sein Beitrag steht beispielhaft für jene Menschen im Hintergrund, ohne die ein Fest oder eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich wäre.

Das sagt die Kirchtagsobfrau

Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser betonte bei der Ehrung die Bedeutung dieses Engagements: „Der Villacher Kirchtag ist seit jeher auf viele helfende Hände, ehrenamtliche Strukturen und verlässliche Partnerinnen und Partner angewiesen. Mit der Auszeichnung von Johann Kugi und Sigi Truppe rückt die Kirchtags-Organisation jene Menschen in den Mittelpunkt, die mit Leidenschaft dafür sorgen, dass Tradition, Begegnung und Gastfreundschaft Jahr für Jahr erlebbar werden.“