Gleich zwei Feste in Arnoldstein

Trotz wechselhaften Wetters wurde der traditionelle Arnoldsteiner Kirchtag auch heuer wieder zu einem gelungenen Fest voller Brauchtum und Geselligkeit. Höhepunkte waren die Heilige Messe, der Bieranstich, das Laden durch den Ort

Denis Kramer sicherte sich bei der ledigen Konta das begehrte Kranzl, bei den Verheirateten ging Patrick Tarmann als Kranzlreiter hervor. Erstmals organisierte der neue Vorstand der Burschenschaft Arnoldstein mit seinen 43 Mitgliedern das Festwochenende.

50 Jahre FC Waldsiedlung – ein gelungenes Jubiläumsfest

Der FC Waldsiedlung feierte am Samstag, dem 25. Juli 2026, bei bestem Wetter sein 50-jähriges Vereinsbestehen. Beim großen Familientag mit Bocciaturnier, an dem insgesamt 33 Mannschaften teilnahmen, Hüpfburg und vielen weiteren Attraktionen durften wir zahlreiche Gäste, Gründungsmitglieder des FC Waldsiedlung und Ehrengäste begrüßen. Unter ihnen befanden sich unter anderem Bürgermeister Ing. Reinhard Antolitsch, Sportreferent und Vizebürgermeister Karl Zußner sowie der langjährige Präsident und Mitbegründer des Karawankencups, Anton Aichholzer. Obmann Guido Galli sowie der gesamte FC Waldsiedlung bedanken sich herzlich bei der Gemeinde Arnoldstein, allen Sponsoren, Mitgliedern, Helferinnen und Helfern sowie den zahlreichen Gästen für ihre Unterstützung und den reibungslosen Ablauf der Jubiläumsfeier. Ein besonderer Dank galt den Kinderfreunden Arnoldstein für die großartige Betreuung der Kinder. Der FC Waldsiedlung blickte auf eine rundum gelungene Feier zurück und hofft, auch in der kommenden Saison wieder viele Gäste bei seinen Heimspielen begrüßen zu dürfen. Der Karawankencup startet wieder am 29. August 2026.