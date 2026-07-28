Hitzewelle kommt, Villacher Kirchtag reagiert: Das ist jetzt neu

Die ab Donnerstag erwartete Hitzewelle fällt genau in die Villacher Kirchtagswoche. Die Veranstalter reagieren nun vorsorglich und erweitern das Angebot für Besucher.

Aufgrund der erwarteten Hitzewelle werden beim Villacher Kirchtag zusätzliche Wasserspender aufgestellt.

Aufgrund der erwarteten Hitzewelle werden beim Villacher Kirchtag zusätzliche Wasserspender aufgestellt.

Die angekündigte Hitzewelle macht auch vor dem Villacher Kirchtag nicht halt. Weil laut GeoSphere Austria ab Donnerstag (30. Juli) Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet werden, erweitert das Organisationsteam das Angebot an kostenlosen Trinkwasserstellen.

Zwei neue Wasserspender

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen sechs Trinkwasserbrunnen werden zwei weitere Wasserspender eingerichtet. Sie befinden sich am Unteren Hauptplatz und in der Ringmauergasse im Bereich der Kurve zur Draulände. Am Kirchtags-Samstag (1. August) wird außerdem beim Sammelplatz der Umzugsteilnehmer bei der Evangelischen Stadtpfarrkirche ein weiterer Trinkwasserspender aufgestellt.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kirchen und Museum als kühle Rückzugsorte

Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser empfiehlt Besucherinnen und Besuchern, die kostenlosen Trinkwasserangebote zu nutzen und regelmäßig zu trinken. Wer eine Abkühlung sucht, kann zudem auf die Stadtpfarrkirche, die Nikolaikirche oder das Museum ausweichen. Diese stehen als kühle Rückzugsorte zur Verfügung.

Veranstalter appellieren an Besucher

Angesichts der hohen Temperaturen rufen die Organisatoren dazu auf, ausreichend Wasser zu trinken, regelmäßig Schattenpausen einzulegen und besonders bei Kindern sowie älteren Menschen auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten.