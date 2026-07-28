Hitzewelle kommt, Villacher Kirchtag reagiert: Das ist jetzt neu
Die ab Donnerstag erwartete Hitzewelle fällt genau in die Villacher Kirchtagswoche. Die Veranstalter reagieren nun vorsorglich und erweitern das Angebot für Besucher.
Die angekündigte Hitzewelle macht auch vor dem Villacher Kirchtag nicht halt. Weil laut GeoSphere Austria ab Donnerstag (30. Juli) Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet werden, erweitert das Organisationsteam das Angebot an kostenlosen Trinkwasserstellen.
Zwei neue Wasserspender
Zusätzlich zu den bereits vorhandenen sechs Trinkwasserbrunnen werden zwei weitere Wasserspender eingerichtet. Sie befinden sich am Unteren Hauptplatz und in der Ringmauergasse im Bereich der Kurve zur Draulände. Am Kirchtags-Samstag (1. August) wird außerdem beim Sammelplatz der Umzugsteilnehmer bei der Evangelischen Stadtpfarrkirche ein weiterer Trinkwasserspender aufgestellt.
Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar?
Kirchen und Museum als kühle Rückzugsorte
Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser empfiehlt Besucherinnen und Besuchern, die kostenlosen Trinkwasserangebote zu nutzen und regelmäßig zu trinken. Wer eine Abkühlung sucht, kann zudem auf die Stadtpfarrkirche, die Nikolaikirche oder das Museum ausweichen. Diese stehen als kühle Rückzugsorte zur Verfügung.
Veranstalter appellieren an Besucher
Angesichts der hohen Temperaturen rufen die Organisatoren dazu auf, ausreichend Wasser zu trinken, regelmäßig Schattenpausen einzulegen und besonders bei Kindern sowie älteren Menschen auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten.