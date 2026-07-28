Schwerer Arbeitsunfall in Villach: Bitumen spritzt auf Arbeiter

In Villach ist es am Dienstag (28. Juli) zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte, wurde ein Mann bei Arbeiten mit einer Vorspritzmaschine verletzt. „Das Bitumen ist auf den Arbeiter draufgespritzt und er musste ins Krankenhaus gebracht werden“, schildert Stadtpolizeikommandant Erich Londer. Grund dürfte ersten Informationen zufolge ein Montagefehler gewesen sein. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Millstätter Straße. Der verletzte Arbeiter musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden, das Rote Kreuz stand zudem mit mehreren Wägen im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.

Was ist Bitumen? Bitumen ist ein schwarzer, zähflüssiger Stoff, der bei der Verarbeitung von Erdöl entsteht. Er wird vor allem im Straßenbau als Bindemittel für Asphalt verwendet und sorgt dafür, dass die Gesteinskörnung zusammenhält. Damit Bitumen verarbeitet werden kann, wird es auf hohe Temperaturen erhitzt und anschließend mit Sand und Splitt vermischt. Nach dem Einbau kühlt der Asphalt ab und härtet zu einer belastbaren Straßenoberfläche aus.