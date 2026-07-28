2,8 Millionen Euro ausgespielt: Poker-EM in Velden lockte 1.400 Spieler an

Mit rund 1.400 Teilnehmern aus knapp 40 Nationen und mehr als 2,8 Millionen Euro Preisgeld ist am Wochenende die 35. Poker-Europameisterschaft im Casino Velden zu Ende gegangen. Insgesamt wurden zehn Europameistertitel vergeben.

Knapp zwei Wochen lang war Velden wieder Treffpunkt der internationalen Pokerszene. Von 14. bis 26. Juli fand im Casino Velden die 35. Poker-Europameisterschaft statt. Laut den Veranstaltern Casinos Austria nahmen rund 1.400 Spielerinnen und Spieler aus knapp 40 Nationen teil. In 27 Turnieren wurden insgesamt zehn Europameistertitel vergeben. Und die Gewinner durften sich freuen: Das ausgeschüttete Preisgeld belief sich auf mehr als 2,8 Millionen Euro.

Italiener gewinnt das Main Event

Den prestigeträchtigsten Titel sicherte sich der Italiener Luca Stevanato. Er gewann das Main Event nach einem langen Finalduell gegen die österreichische Pokerspielerin und Weltmeisterin Jessica Teusl und erhielt dafür 119.440 Euro Preisgeld sowie den Titel Poker-Europameister 2026.

©Casinos Austria Luca Stevenato pokerte sich zum Europameistertitel.

Auch Österreicher feiern Erfolge

Mehrere Titel gingen auch an österreichische Spieler. Werner Egger gewann zum Auftakt den „Showdown am Wörthersee“ und kassierte 55.620 Euro. Beim NLH High Roller setzte sich Gerald Glabonjat durch und durfte sich über 90.000 Euro freuen. Die Ladies European Championship gewann Roswitha Vaclavek.

Poker-EM kehrt 2027 zurück

Nach Angaben von Casinos Austria verzeichnete die Veranstaltung heuer mehr als 4.000 Turnierstarts. Während der Poker-EM arbeiteten im Casino Velden über 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Termin für die 36. Poker-Europameisterschaft steht bereits fest: Sie soll von 20. Juli bis 1. August 2027 erneut im Casino Velden stattfinden.