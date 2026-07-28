„ID-Austria-SMS“ wurde Villacher zum Verhängnis

Eine SMS mit dem Hinweis auf eine angebliche ID-Austria-Zertifizierung ist einem 65-jährigen Villacher teuer zu stehen gekommen. Betrüger verschafften sich Zugriff auf sein Online-Banking und überwiesen mehrere tausend Euro von seinem Konto.

Fernzugriff auf Konto bestätigt

Aber der Reihe nach. Laut Polizei erhielt der Mann zwischen 22. und 27. Juli eine SMS von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Darin wurde er aufgefordert, persönliche Daten sowie seine Bankdaten für eine vermeintliche ID-Austria-Zertifizierung bekannt zu geben. Kurz darauf rief ein Unbekannter den Villacher an. Der 65-Jährige wurde dazu gebracht, einen Fernzugriff auf sein Online-Banking zu bestätigen. Dadurch konnten die Betrüger schließlich zwei Überweisungen über mehrere tausend Euro durchführen. „Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.