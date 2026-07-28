Plötzlich wurde der Traktor immer schneller: Pensionist verunglückt

Ein Ausflug ins eigene Waldgebiet endete für einen 78-jährigen Kärntner im Krankenhaus: Der Pensionist überschlug sich mit seinem Traktor auf einem Forstweg. Für die Rettung musste sogar ein Hubschrauber anrücken.

Eine Ladefahrt mit Brennholz endete für einen 78-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land heute im Krankenhaus. Der Pensionist überschlug sich am Dienstagvormittag (28. Juli) mit seinem Traktor auf einem Forstweg in seinem Waldgebiet in der Gemeinde Paternion.

Traktor beschleunigte plötzlich

Aber was ist passiert? Wie die Polizei informiert, war der Mann gegen 11 Uhr mit einem Traktor und einem leicht beladenen Anhänger auf einem Forstweg talwärts unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Fahrfehler dazu geführt haben, dass der Traktor in einer Rechtskurve plötzlich beschleunigte. Das Unglück nahm seinen Lauf: Das Fahrzeug überschlug sich und blieb seitlich liegen.

Mit Hubschrauber gerettet

Der 78-Jährige konnte sich zwar noch selbst aus der Fahrerkabine befreien, musste aber nach der Erstversorgung mithilfe einer Seilbergung aus dem unwegsamen Gelände gerettet werden. Anschließend flog ihn der Notarzthubschrauber RK1 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach. Die Freiwilligen Feuerwehren Paternion und Feistritz an der Drau sicherten den umgestürzten Traktor gegen weiteres Abrutschen. Anschließend wurde das Fahrzeug von einem privaten Unternehmen geborgen.