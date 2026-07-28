Wie voll ist es am Villacher Kirchtag? Neue Plattform liefert Antwort

Wer schon einmal am Villacher Kirchtag im Menschenmeer festgesteckt ist, weiß, wie schnell der Spaß kippen kann. Eine neue Plattform soll nun zeigen, wann sich ein Besuch lohnt – und wann man besser noch wartet.

Wer kennt es nicht? Man freut sich auf den Villacher Kirchtag und will nur einen entspannten, lustigen Abend genießen, aber in der Innenstadt steht man plötzlich mitten in einem Menschenmeer, sucht ewig nach einem Parkplatz oder wartet lange auf Essen und Getränke. Genau hier wollen Steffen und Christoph Löslein mit wievoll.com ansetzen. Die Plattform zeigt in Echtzeit, wie stark der Kirchtag gerade besucht ist.

Start während der Hitzewelle

Hinter der Plattform stehen die 34-jährigen Zwillingsbrüder Löslein, die beide in der IT-Branche arbeiten. Auf Nachfrage von 5 Minuten erklären sie, dass das Projekt „wievoll“ in ihrer Freizeit entstand. „Gestartet sind wir im Zuge der Hitzewelle im Juni diesen Jahres – ein Auslöser dafür war unter anderem, dass viele Freibäder bislang über keine Echtzeit-Auslastungsanzeige verfügen“, schildert Steffen Löslein die Anfänge.

Community informiert über Auslastung

Das Prinzip ist einfach: Wer gerade am Villacher Kirchtag (oder einer anderen Veranstaltung) unterwegs ist, kann kostenlos und ohne Anmeldung melden, wie voll es aktuell ist. Zusätzlich können Wartezeiten, Fotos oder Tipps für andere Besucher hinterlassen werden. „Für alle, die Einblicke vor Ort suchen, soll es sich anfühlen, als hätte man einen Freund vor Ort, der Tipps gibt und Insider-Informationen teilt“, erklärt Mitgründer Steffen Löslein.

Nicht nur einzelne Meldungen entscheiden

Damit die Anzeige möglichst zuverlässig ist, verlässt sich die Plattform nicht auf einzelne Nutzer. Nach Angaben der Betreiber fließen mehrere Faktoren in die Berechnung ein – darunter aktuelle Meldungen der Community, historische Daten sowie Wetterprognosen. Zusätzlich sollen verschiedene Schutz- und Validierungsmechanismen verhindern, dass einzelne Falschmeldungen das Ergebnis verfälschen. „Das System lernt mit jeder Meldung und jeder Veranstaltung dazu und wird laufend weiterentwickelt“, so Löslein.

Bereits mehr als 50.000 Nutzer

Obwohl wievoll erst seit etwas mehr als einem Monat aktiv ist, wird sie schon fleißig genutzt. Mittlerweile wurde die Plattform nicht nur bei Freibädern, sondern auch bei Veranstaltungen getestet. So kam sie bereits unter anderem beim Open Beatz Festival, dem Classic Open Air Nürnberg, dem Hamburger Dom-Sommerfest sowie dem Libori-Fest in Paderborn zum Einsatz. Nach Angaben der Betreiber haben seit dem Start bereits mehr als 50.000 Nutzer auf die Plattform zugegriffen.

Das wollen die Entwickler erreichen

Langfristig verfolgen die Entwickler noch ein größeres Ziel: Die gesammelten Daten sollen dabei helfen, Besucherströme besser über den Tag zu verteilen. „Wer vorab sieht, dass gerade viel los ist, kann gezielt zu einem passenderen Zeitpunkt kommen, statt zu warten oder frustriert wieder umzukehren“, erklärt Löslein. Mit diesem Ziel möchten die Betreiber auch für entspanntere Veranstaltungen sorgen.