Nach Fusion: Raiffeisenbank Region Villach zieht positive Bilanz

Die Raiffeisenbank Region Villach hat ihr erstes gemeinsames Geschäftsjahr nach der Fusion abgeschlossen. Bei der Generalversammlung präsentierte das Geldinstitut ein durchaus positives Ergebnis.

Die Raiffeisenbank Region Villach zieht nach ihrem ersten gemeinsamen Geschäftsjahr eine positive Bilanz. Nach der Fusion der früheren Raiffeisenbanken Villach und Arnoldstein-Fürnitz verfügt das Geldinstitut mittlerweile über mehr als 80 Mitarbeiter und betreut rund 23.400 Kunden.

Bilanzsumme von über 600 Millionen Euro

Wie bei der Generalversammlung bekanntgegeben wurde, stieg sowohl das Kreditvolumen als auch der Einlagenbestand. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 601 Millionen Euro, die Finanzierungen auf 379 Millionen Euro und die Ersteinlagen auf 514 Millionen Euro. Laut den beiden Geschäftsleitern Mario Plaikner und Bernhard Gruber zählt die Raiffeisenbank Region Villach damit zu den größten und rentabelsten Raiffeisenbanken Kärntens.

Fokus bleibt auf der Region

Die Bank kündigte an, ihren Wachstumskurs fortsetzen und weiterhin in den Großraum Villach investieren zu wollen. Neben dem klassischen Bankgeschäft wolle man auch künftig regionale Projekte in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales unterstützen, immer unter dem Motto „WIR macht’s möglich“.