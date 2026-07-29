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/ ©FF Rosegg
Ein Bild auf 5min.at zeigt Getreide auf der Straße und ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.
Getreide blockierte am Dienstag die Mühlbacher Straße im Bezirk Villach-Land.
Rosegg
29/07/2026
Getreide verloren

Gefahrenstelle auf Landesstraße in Rosegg: Feuerwehr rückte aus

In Rosegg kam es am Dienstagnachmittag zu einer ungewöhnlichen Verkehrsbehinderung. Ein landwirtschaftliches Gespann hat eine größere Menge Getreide auf der L55 Mühlbacher Straße verloren.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr Rosegg wurde am Dienstag zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen. Ein Anhänger hatte im Ortsgebiet von Rosegg größere Mengen Getreide verloren, wodurch die Fahrbahn verschmutzt wurde. Die Einsatzkräfte beseitigten die Gefahrenstelle. Zusätzlich wurde eine Kehrmaschine angefordert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie eine Kehrmaschine Getreide von einer Straße in Rosegg auffegt.
©FF Rosegg
Auch eine Kehrmaschine kam zum Einsatz.
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