Gefahrenstelle auf Landesstraße in Rosegg: Feuerwehr rückte aus

In Rosegg kam es am Dienstagnachmittag zu einer ungewöhnlichen Verkehrsbehinderung. Ein landwirtschaftliches Gespann hat eine größere Menge Getreide auf der L55 Mühlbacher Straße verloren.

Die Freiwillige Feuerwehr Rosegg wurde am Dienstag zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen. Ein Anhänger hatte im Ortsgebiet von Rosegg größere Mengen Getreide verloren, wodurch die Fahrbahn verschmutzt wurde. Die Einsatzkräfte beseitigten die Gefahrenstelle. Zusätzlich wurde eine Kehrmaschine angefordert.