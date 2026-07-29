Neue Location für Bierliebhaber: „Hier braut sich was Großes zusammen“

In der Villacher Innenstadt braut sich etwas Cooles zusammen: Noch heuer soll eine neue Schaubrauerei in die Italienerstraße einziehen. Wir haben mit dem Betreiber über seine Pläne gesprochen.

Wo bis vor gut einem Jahr noch Maß genommen, Stoffe zugeschnitten und Kleidung geändert wurde, wird schon bald fleißig Bier gebraut. In die ehemaligen Räumlichkeiten einer Schneiderei in der Italienerstraße in Villach zieht mit „Lazy Reaper“ eine neue Schaubrauerei ein. Wir haben mit Eigentümer Philipp Oblin über sein neues Projekt gesprochen.

Von Traditionsschneiderei zu „Lazy Reaper“

Nach dem Aus der Schneiderei im Frühjahr 2025 beginnt für das Gebäude ein völlig neues Kapitel. Hinter dem Projekt stehen Philipp Oblin und Ingo von Winterfeld. Anfang 2026 schlossen sie ihre beiden regionalen Craft-Beer-Projekte KÄROL und TIKI JOES zu Lazy Reaper zusammen. Mit der Neueröffnung in der Italienerstraße verfolgen die beiden ein großes Ziel: Sie wollen in Villach wieder eine eigenständige Brauereikultur aufbauen.

Verträumter Sensenmann

Auf die Frage, wie die beiden denn auf den doch ungewöhnlichen Namen gekommen sind, erklärt der Villacher schmunzelnd: „Wir wollten etwas Lustiges, etwas Makaberes, das hervorsticht.“ Das haben sie geschafft: Ihre Bierdosen ziert ein verträumter Sensenmann, der „Lazy Reaper“ eben.

Italienerstraße war nicht Plan A

Der Standort in der Italienerstraße war gar nicht Plan A. „Wir wollten ursprünglich ein anderes Geschäftslokal in der Nähe der Infineon umbauen. Das hat aber nicht funktioniert“, erzählt Oblin im Gespräch mit 5 Minuten. Im Nachhinein sei das sogar ein Glücksfall gewesen, weil Lazy Reaper sich perfekt ins neue Umfeld einfügt. „Die Italienerstraße ist generell eine kreative und belebte Straße. Wir haben den gleichen Ansatz wie viele andere Betriebe dort – klein, kreativ und mit einem etwas anderen Auftreten“, erklärt Oblin. Gerade Design und Kreativität sollen auch bei Lazy Reaper eine wichtige Rolle spielen.

Alles wird direkt in Villach gebraut

Das Besondere: Alles, was verkauft wird, wird direkt vor Ort in Villach gebraut. Und diesen Prozess wollen Oblin und von Winterfeld auch ihren Besuchern näherbringen. Die Betreiber wollen ihren Gästen nämlich nicht nur Getränke verkaufen, sondern ihnen auch zeigen, wie Bier überhaupt entsteht. „Die Leute können zuschauen, wie Bier gebraut wird. Wir erklären ihnen, wie das alles funktioniert. Wir wollen, dass sie ein Gespür dafür bekommen, was dahintersteckt“, sagt Oblin.

Eröffnung im Herbst geplant

Wenn alles nach Plan läuft, soll im Oktober oder November eröffnet werden. Mit der Bierproduktion möchte das Team bereits im Oktober beginnen, aber ganz fix ist das noch nicht: „Beim Umbau kann immer was dazwischenkommen“, ist Oblin realistisch. Derzeit laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Der ehemalige Gewerbebetrieb wird umfassend saniert, die Infrastruktur für Strom, Wasser und Abwasser wird komplett erneuert. Entstehen sollen eine moderne Schaubrauerei mit Produktionsbereich, Kühlhaus, Verkaufsraum und Büroflächen. Im sanierten Gewölbekeller sind Seminare, Verkostungen und kleinere Veranstaltungen geplant.

Verschiedene Biere für verschiedene Geschmäcker

Das Angebot soll möglichst viele Geschmäcker ansprechen. Neben regionalen Bierklassikern entstehen verschiedene Craft-Biere und IPAs. Ergänzt wird das Sortiment durch alkoholfreie Alternativen wie Hop Water und Kombucha sowie alkoholische Mixgetränke. Oblin erklärt:

Mit den regionalen Bieren sprechen wir den klassischen Biertrinker an, mit Craft Beer die Feinschmecker und Bierliebhaber. Die alkoholfreien Getränke sollen ein jüngeres Publikum ansprechen, während die alkoholischen Mixgetränke auch Menschen erreichen, die vielleicht nicht so gerne Bier trinken.“

„Hier braut sich was Großes zusammen“

Oblin und von Winterfeld wollen also nicht nur Bier verkaufen, sondern einen Treffpunkt in Villach schaffen, an dem Handwerk, Kreativität und Genuss zusammenkommen. In Zukunft werden sich nähere Informationen auf ihrer Homepage finden, die aktuell noch aufgebaut wird. Besucher der Website werden derweil mit dem passenden Spruch vertröstet: „Hier braut sich was Großes zusammen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 10:18 Uhr aktualisiert