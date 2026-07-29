FamilienSportFest in Annenheim: Sportarten kostenlos ausprobieren

Der Wasserschiclub Ossiachersee (WSCO) lädt am kommenden Samstag, dem 8. August 2026, zum FamilienSportFest in den Seepark Annenheim. Sportarten, wie Rudern, Segel oder Stand-up-Paddling, können dort kostenlos ausprobiert werden.

Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich der Seepark Annenheim in eine große Mitmach-Arena. Vor Ort stehen erfahrene Trainer sowie zahlreiche Kärntner Sportvereine bereit, um Interessierten Einblicke in unterschiedliche Disziplinen zu geben. Das Highlight dabei: Sämtliche Angebote können komplett kostenlos getestet werden. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – alle Generationen bekommen die Chance, neue Bewegungsarten auszuprobieren und selbst aktiv zu werden. Gleichzeitig rückt durch diese Aktion die Arbeit der heimischen Vereine in den Fokus.

Diese Sportarten können ausprobiert werden: Rudern

Wasserski

Segeln

Stand-up-Paddling

Mountainbiken

Fischen

Judo

Fußball

Paragleiten

Open-Air-Disco und Wasserskishow

Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm von Antenne Kärnten sorgt zudem für Stimmung. Musikalisch geht es ab 20 Uhr mit einem DJ bei der Open-Air-Disco weiter, gefolgt von einer Wasserskishow gegen 22 Uhr. Für kulinarische Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.