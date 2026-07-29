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Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Kinder beim Fußballspielen, eine Frau beim Wasserskifahren, einen Paragleiter und einen Mann beim Stand-up-Paddling.
Am 8. August 2026 ist in Annenheim Mitmachen angesagt.
Annenheim
29/07/2026
Am 8. August
#goodnews

FamilienSportFest in Annenheim: Sportarten kostenlos ausprobieren

Der Wasserschiclub Ossiachersee (WSCO) lädt am kommenden Samstag, dem 8. August 2026, zum FamilienSportFest in den Seepark Annenheim. Sportarten, wie Rudern, Segel oder Stand-up-Paddling, können dort kostenlos ausprobiert werden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich der Seepark Annenheim in eine große Mitmach-Arena. Vor Ort stehen erfahrene Trainer sowie zahlreiche Kärntner Sportvereine bereit, um Interessierten Einblicke in unterschiedliche Disziplinen zu geben. Das Highlight dabei: Sämtliche Angebote können komplett kostenlos getestet werden. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – alle Generationen bekommen die Chance, neue Bewegungsarten auszuprobieren und selbst aktiv zu werden. Gleichzeitig rückt durch diese Aktion die Arbeit der heimischen Vereine in den Fokus.

Diese Sportarten können ausprobiert werden:

  • Rudern
  • Wasserski
  • Segeln
  • Stand-up-Paddling
  • Mountainbiken
  • Fischen
  • Judo
  • Fußball
  • Paragleiten

Open-Air-Disco und Wasserskishow

Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm von Antenne Kärnten sorgt zudem für Stimmung. Musikalisch geht es ab 20 Uhr mit einem DJ bei der Open-Air-Disco weiter, gefolgt von einer Wasserskishow gegen 22 Uhr. Für kulinarische Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

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