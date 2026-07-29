/ ©Montage: FF St. Jakob im Rosental
Feuerwehr rückt zu Brandeinsatz in St. Peter aus
Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental wurde am Mittwochmorgen zu einer Bushaltestelle in der Ortschaft St. Peter alarmiert. Dort brannte ein Abfalleimer.
Aus bislang unbekannter Ursache brach am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Abfalleimer in St. Peter im Gemeindegebiet von St. Jakob im Rosental aus. Infolgedessen rückte die Feuerwehr zum Einsatz aus. „Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Brand bereits abgelöscht. Wir führten noch die notwendigen Kontrolltätigkeiten durch und konnten anschließend wieder ins Rüsthaus einrücken“, heißt es vonseiten der Florianis. Sie betonen abschließend: „Einmal mehr zeigt sich: Ein aufmerksames Handeln und eine rasche Alarmierung können Schlimmeres verhindern.“
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes