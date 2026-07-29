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/ ©Montage: FF St. Jakob im Rosental
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr neben einer Bushaltestelle sowie den verbrannten Inhalt eines Mülleimers.
Zu einem Brandeinsatz kam es am Donnerstag im Gemeindegebiet von St. Jakob im Rosental.
St. Jakob im Rosental
29/07/2026
Bei Bushaltestelle

Feuerwehr rückt zu Brandeinsatz in St. Peter aus

Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental wurde am Mittwochmorgen zu einer Bushaltestelle in der Ortschaft St. Peter alarmiert. Dort brannte ein Abfalleimer.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Aus bislang unbekannter Ursache brach am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Abfalleimer in St. Peter im Gemeindegebiet von St. Jakob im Rosental aus. Infolgedessen rückte die Feuerwehr zum Einsatz aus. „Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Brand bereits abgelöscht. Wir führten noch die notwendigen Kontrolltätigkeiten durch und konnten anschließend wieder ins Rüsthaus einrücken“, heißt es vonseiten der Florianis. Sie betonen abschließend: „Einmal mehr zeigt sich: Ein aufmerksames Handeln und eine rasche Alarmierung können Schlimmeres verhindern.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt den verbrannten Inhalt eines Mülleimers.
©FF St. Jakob im Rosental
Ein brennender Abfalleimer rief am Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan.
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