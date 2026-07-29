Feuerwehr rückt zu Brandeinsatz in St. Peter aus

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Abfalleimer in St. Peter im Gemeindegebiet von St. Jakob im Rosental aus. Infolgedessen rückte die Feuerwehr zum Einsatz aus. „Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Brand bereits abgelöscht. Wir führten noch die notwendigen Kontrolltätigkeiten durch und konnten anschließend wieder ins Rüsthaus einrücken“, heißt es vonseiten der Florianis. Sie betonen abschließend: „Einmal mehr zeigt sich: Ein aufmerksames Handeln und eine rasche Alarmierung können Schlimmeres verhindern.“

©FF St. Jakob im Rosental Ein brennender Abfalleimer rief am Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan.