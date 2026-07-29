Gailsteg-Sperre: „So wie es jetzt ist, kann und darf es nicht bleiben“

„Das genau jetzt, wo die Saison so richtig startet“, meint Stefanie S. vom Radlertreff Gailstüberl, die nun um ihre Existenzgrundlage fürchten muss. Ihr kleines Lokal ist nämlich seit der Sperre des Gailstegs zwischen Unterschütt und Erlendorf „von der Lebensader abgeschnitten„. „So wie es jetzt ist, kann und darf es nicht bleiben“, betont auch Anrainerin und Mutter Birgit V.. „Was auf dem Papier vielleicht nach einer ‚Umleitung‘ klingt, bedeutet in der Realität für viele Familien massive Einschränkungen im Alltag. Besonders hart trifft es unsere Kinder“, so V. „Sie können nicht mehr selbstständig in die nächste Ortschaft nach Erlendorf, um ihre Freunde zu treffen, zum Sportplatz zu gehen oder einfach ein Stück Normalität zu erleben. Dinge, die früher selbstverständlich waren, sind plötzlich nicht mehr möglich.“

Petition ins Leben gerufen

Der Grund für die Sperre: Bei einer Routinekontrolle des Unterschütter Gailstegs wurden Mängel am Unterbau festgestellt. Präventiv musste der Übergang gesperrt werden; eine Umleitung wurde eingerichtet – 5 Minuten berichtete. Rund 120 Bürger kamen am Freitag nun zu einer Betroffenenversammlung der Stadt Villach im Radlertreff Gailstüberl zusammen. Die Botschaft war eindeutig: „Der Gailsteg ist weit mehr als eine Brücke. Er verbindet die Gemeinden Villach und Arnoldstein, ist Teil des Radwegenetzes und wird täglich von Fußgänger, Radfahrer, Pendler und Gästen genutzt. Seine Bedeutung reicht weit über die Gemeindegrenzen hinaus“, betont Anrainer und SPÖ-Gemeinderat Alexander Ulbing. Darum wurde vonseiten der SPÖ Villach nun eine Petition für die Sanierung des Gailstegs ins Leben gerufen. Diese kann ab sofort online und analog unterzeichnet werden.

Land soll einen Teil beitragen

Im Rahmen der Unterschriftenaktion wird die Kärntner Landesregierung bzw. die zuständigen Referenten dazu aufgefordert, die Finanzierung der Sanierung gemeinsam mit der Stadt Villach und der Marktgemeinde Arnoldstein sicherzustellen. „Bürgermeister Günther Albel hat bereits zugesichert, dass sich die Stadt Villach im Rahmen einer Drittelfinanzierung an der Sanierung beteiligen wird“, so ein Sprecher des SPÖ-Gemeinderatsklubs Villach. Auf Anfrage von 5 Minuten zeigten sich sowohl das Gemeinde- als auch das Straßenbaureferat des Landes Kärnten von der Forderung überrascht. Nach Angaben des Straßenbaureferats liegt die Instandhaltung der Rad- und Fußgängerverbindung ausschließlich in der Verantwortung der Stadt Villach sowie der Marktgemeinde Arnoldstein. Bislang haben die Kommunen diesbezüglich keinen Kontakt zum Straßenbaureferat aufgenommen. Auch mit dem Gemeindereferat gab es noch keine Gespräche.