Kurios: 24 Hühner von Kärntner Bauernhof gestohlen

Ein kurioser Einbruch beschäftigt derzeit die Polizei im Bezirk Villach-Land. In der Nacht auf Mittwoch wurden von einem Bauernhof 24 Hühner gestohlen. Ebenso Gemüse und ein Viehwasserspender.

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigt derzeit die Beamten der Polizeiinspektion Velden am Wörthersee. Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Mittwoch Zugang zu den Stallungen eines landwirtschaftlichen Anwesens im Bezirk Villach-Land verschafft. Die Ausbeute des Einbruchs: Insgesamt 24 Legehennen, drei Kisten mit Gemüse sowie ein Viehwasserspender. Wie hoch der Gesamtschaden ausfällt, steht aktuell noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.