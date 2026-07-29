Grüner Riese: Villach hat neues Naturdenkmal

Besonders schützenswerte Bäume werden in der Draustadt als Naturdenkmäler ausgewiesen. „Allein in den vergangenen drei Jahren haben wir fünf grüne Riesen in dieses Schutzprogramm aufgenommen“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Darunter ist jetzt auch die rund 120 Jahre alte Winterlinde im Khevenhüllerpark.

Kronensicherung eingebaut

Wie alle städtischen Bäume wird auch die Linde regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit kontrolliert. „Unsere Baumdoktoren haben der Winterlinde eine gute Gesundheit bescheinigt. Bereits 2016 wurde eine Kronensicherung eingebaut, um die Bruchsicherheit langfristig zu gewährleisten. Der Baum kann hoffentlich noch vielen Generationen wertvollen Schatten spenden“, so die Nachhaltigkeitsreferentin. Generell gilt: Das Fällen von Bäumen im Besitz der Stadt Villach erfolgt ausschließlich als letzter Ausweg, und zwar dann, wenn keine Verkehrssicherheit mehr gegeben ist.