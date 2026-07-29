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/ ©Montage: Stadt Villach/Kompan
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig mit Stadtgrün-Leiter Wolfgang Faller und Baummeister Florian Srienz bei der Linde im Khevenhüllerpark.
Die 120 Jahre alte Winterlinde im Khevenhüllerpark gilt nun als Naturdenkmal.
Villach
29/07/2026
Im Khevenhüllerpark
#goodnews

Grüner Riese: Villach hat neues Naturdenkmal

Villach zählt jetzt 31 Naturdenkmäler. "Jüngster" Neuzugang im Register ist eine 120 Jahre alte Winterlinde im Khevenhüllerpark.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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Besonders schützenswerte Bäume werden in der Draustadt als Naturdenkmäler ausgewiesen. „Allein in den vergangenen drei Jahren haben wir fünf grüne Riesen in dieses Schutzprogramm aufgenommen“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Darunter ist jetzt auch die rund 120 Jahre alte Winterlinde im Khevenhüllerpark.

Kronensicherung eingebaut

Wie alle städtischen Bäume wird auch die Linde regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit kontrolliert. „Unsere Baumdoktoren haben der Winterlinde eine gute Gesundheit bescheinigt. Bereits 2016 wurde eine Kronensicherung eingebaut, um die Bruchsicherheit langfristig zu gewährleisten. Der Baum kann hoffentlich noch vielen Generationen wertvollen Schatten spenden“, so die Nachhaltigkeitsreferentin. Generell gilt: Das Fällen von Bäumen im Besitz der Stadt Villach erfolgt ausschließlich als letzter Ausweg, und zwar dann, wenn keine Verkehrssicherheit mehr gegeben ist.

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