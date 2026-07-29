Baustellen und Veranstaltungen sorgen für Straßensperren in Villach

In Villach stehen in den kommenden Tagen mehrere Straßensperren an. Grund dafür sind Veranstaltungen in der Innenstadt sowie längere Baustellen. Hier gibt es alle betroffenen Abschnitte im Überblick.

Aufgrund von Veranstaltungen und Sanierungsarbeiten kommt es in Villach ab morgen zu Straßensperren. Die Linienbusse fahren regulär weiter.

Aufgrund von Veranstaltungen und Sanierungsarbeiten kommt es in Villach ab morgen zu Straßensperren. Die Linienbusse fahren regulär weiter.

In Villach kommt es in den nächsten Tagen aufgrund verschiedener Veranstaltungen sowie anstehender Bauarbeiten zu mehreren Straßensperren und Verkehrsbehinderungen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich auf entsprechende Einschränkungen im Stadtgebiet einstellen.

Sperren im Juli

Den Auftakt machen zwei Abendveranstaltungen in der Innenstadt. Am Donnerstag, dem 30. Juli, findet in der Freihausgasse der „Kleine Zeitung Afterwork Kirchtag“ statt. Aus diesem Anlass wird die Gasse von 17:30 Uhr bis Mitternacht für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Bereits am darauffolgenden Tag, Freitag, dem 31. Juli, folgt die nächste Einschränkung am selben Ort: Wegen des „Kirchtagstreffens der Weltkärntner“ bleibt die Freihausgasse von 16 Uhr bis 23:30 Uhr gesperrt. Gute Nachrichten gibt es für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs: Linienbusse sind von beiden Veranstaltungssperren ausgenommen und können die Passagen weiterhin befahren.

Baustellen im August

Neben den Event-Sperren sorgen auch zwei längerfristige Baustellen für Einschränkungen. Zur Erneuerung der Wasserversorgung laufen auf der St. Johanner Höhenstraße umfangreiche Grabungsarbeiten. Der Abschnitt zwischen dem Kreuzungsbereich Möltschacher Weg und dem Anna-Neumann-Weg bleibt daher noch bis zum 28. August immer wieder gesperrt. Zudem führen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn in der F.-X.-Wirth-Straße zu Einschränkungen: Dort wird die Asphaltdeckschicht erneuert, weshalb bis voraussichtlich 7. August mit Verzögerungen zu rechnen ist.