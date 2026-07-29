Neuer Lions-Präsident in Villach: Oswald Klotz übernimmt das Amt

Er war unter anderem als Redakteur beim Trend, der Presse sowie als langjähriger Radio-Chef bei Radio Österreich International und Redakteur der ORF-Journalredaktion. Nun engagiert sich der Wahl-Villacher für die Region. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt Oswald Klotz, der Auslöser für die Übernahme des Ehrenamtes sei die „alte Ader für Wohltätigkeit“ gewesen. Nach Stationen beim Lions Club Wien Hofburg trat er in Kärnten den örtlichen Lions bei und wurde nun einstimmig zum Präsidenten gewählt.

©zVg. Oswald Klotz Der ehemalige ORF-Redakteur und Wahl-Villacher Oswald Klotz übernimmt einstimmig das Präsidentenamt beim Lions Club Villach.

Rasche Hilfe im konkreten Einzelfall

Die Kernaufgabe des Lions Club Villach sieht der neue Präsident in der unbürokratischen Soforthilfe vor Ort. „Das sind sehr oft Einzelfälle“, betont Klotz. So finanzierte der Club etwa einer Mutter aus dem Frauenhaus das Sommerlager für ihr Kind, damit diese beruflich Fuß fassen kann. Auch die Anschaffung von Begleithunden oder rasche finanzielle Überbrückungen bei Katastrophen stehen im Fokus. Im Gegensatz zur öffentlichen Hand könne der Club blitzschnell agieren: „Wir sind hingefahren, haben uns das angeschaut“, dann wurde unterstützt. Die Hilfsansuchen werden dabei vorab streng überprüft.

Spenden sind erforderlich

Um die Mittel für die sozialen Zwecke aufzubringen, setzt der Club auf verschiedene Aktionen und Veranstaltungen. Sehr erfolgreich seien die zweimal jährlichen Lebensmittelsammlungen vor Supermärkten wie Billa oder Spar im Atrio. „Die Leute hier in Villach, die dort einkaufen, sind unglaublich spendenfreudig“, so Klotz gegenüber 5 Minuten. Bis zu 70 große Kartons voll Haltbarem werden so regelmäßig an bedürftige Familien übergeben. Da der Club bewusst niedrige Mitgliedsbeiträge verlangt, braucht es für größere Hilfeleistungen starke Partner und Charity-Events. Klotz verweist hierbei auf die enge Kooperation mit dem Golfclub Finkenstein oder Großveranstaltungen wie den Auftritt der alpinen Legenden „Huberbuam“ in Ossiach.