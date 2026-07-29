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Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Familie aus den USA in Villach.
Die Familie Prinz mit Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig und Bruno Arendt.
Villach
29/07/2026
7.000 Kilometer

Tausende Kilometer Anreise: Familie kommt aus Chicago zum Kirchtag

Die sechsköpfige Familie Prinz aus Chicago (USA) weilt derzeit auf Urlaub in Villach. Ihre Vorfahren stammen aus Kärnten, ein Premierenbesuch beim Kirchtag darf natürlich nicht fehlen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)
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Der Villacher Kirchtag zieht bekanntermaßen Leute aus nah und fern an. Die Familie Prinz aus Chicago nahm dafür sogar eine Anreise von über 7.000 Kilometern in Kauf. Am heutigen Mittwoch wurden die Amerikaner von Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig begrüßt. Vater Mark Prinz kam zusammen mit seiner Frau Vanessa und den vier Kindern Vander, Calista, Fiona und Keller nach Villach. „Unsere Vorfahren kommen aus Finkenstein, wir selbst waren aber noch nie in Österreich“, sagt Prinz.

Kirchtag „viel besser“ als das Oktoberfest in München

Die Reise eingefädelt hat der langjährige Spar-Marketingleiter Bruno Arendt, der der Cousin von Mark Prinz ist. „Ich bin die ganze Woche als Reiseführer unterwegs, zeige ihnen die vielen schönen Fleckerln in und um Villach“, so Arendt. In München beim Oktoberfest war Mark Prinz schon. „Hier beim Villacher Kirchtag ist es aber viel besser, es ist authentischer. Wir wollen unbedingt wieder kommen. Auch unseren Kindern gefällt es hier sehr, ihr Lieblingsort ist natürlich der Vergnügungspark.“

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