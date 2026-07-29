Fast rund um die Uhr offen: Villacher Bar-Legende erweitert Betriebszeiten

Am Standort Moritschstraße 2 stehen Gästen nach einer umfangreichen Umgestaltung ab sofort zwei eigenständige Bereiche zur Verfügung. Betreiber Otmar Kathrein reagiert auf die erhöhte Nachfrage und erweitert die Öffnungszeiten.

Otmar Kathrein, der bereits seit 1999 als Mieter im Villacher Parkhotel tätig ist, reagiert mit der Umgestaltung direkt auf die Wünsche seiner Gäste.

Otmar Kathrein, der bereits seit 1999 als Mieter im Villacher Parkhotel tätig ist, reagiert mit der Umgestaltung direkt auf die Wünsche seiner Gäste.

Nach dem behördlichen Ansuchen der Frühbar 04 PTV KG ist die Trennung der Betriebsanlage in der Villacher Moritschstraße 2 nun offiziell vollzogen. Das bisherige Lokal wurde im Rahmen umfangreicher Umbaumaßnahmen in zwei eigenständige Bereiche unterteilt: die Frühbar im östlichen Teil sowie das Café VIP im westlichen Bereich. Bereits im Vorfeld zeichnete sich der Schritt durch den Antrag auf gewerberechtliche Genehmigung ab, in dem es bezüglich der geplanten Anpassungen hieß: „Die Betriebszeiten für das Café VIP sollen nunmehr von 6 Uhr bis 4 Uhr festgelegt werden – der Zeitraum von 2:00 Uhr bis 4:00 Uhr wird somit hinzugenommen. Die Betriebszeiten für die Frühbar bleiben unverändert.“

Erweiterte Öffnungszeiten nach hoher Nachfrage

Betreiber Otmar Kathrein, der bereits seit 1999 als Mieter im Villacher Parkhotel tätig ist, reagiert mit der Umgestaltung direkt auf die Wünsche seiner Gäste. „Ich hab die Zeiten so umgeändert, dass wir auch schon vor vier Uhr öffnen können“, erklärt er im Gespräch mit 5 Minuten zur Motivation hinter der Anpassung. Durch die Fertigstellung stehen den Gästen nun erweiterte Zeiten zur Verfügung: Während der neue Teil des Café VIP künftig von 6 bis 4 Uhr geöffnet ist, bleibt die Frühbar wie gewohnt von 4 bis 2 Uhr in Betrieb.

Umfangreiche Auflagen

Dass die bauliche Trennung in zwei separate Lokale einen längeren Prozess darstellte, lag vor allem an den umfangreichen Sicherheitsauflagen: Wie Kathrein gegenüber 5 Minuten ausführt, nahm die genaue Einhaltung und Umsetzung der Brandschutzvorschriften eine gewisse Zeit in Anspruch. Rückblickend lässt sich der erhöhte Prüf- und Bauaufwand vor allem auf die verstärkte Sensibilisierung nach der Tragödie in der Schweiz mit 41 Toten und 115 Verletzten zu Neujahr zurückführen, wie er gegenüber der Redaktion schildert.









Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 18:38 Uhr aktualisiert