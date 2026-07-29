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/ ©Montage: Canva / LPD Stmk
Bild auf 5min.at zeigt einen Radfahrer und einen Polizisten.
Die Polizei berichtete über den Vorfall.
Villach
29/07/2026
Polizeimeldung

Alkohol im Spiel: Mountainbikerin kollidierte in Villach mit Auto

Nach einem Zusammenstoß im Ortsgebiet von Villach-St. Martin wurde eine leicht alkoholisierte Radfahrerin verletzt ins Krankenhaus gebracht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Am Mittwoch kam es gegen 16:15 Uhr in Villach-St. Martin zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Mountainbikerin. Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt steuerte dabei den beteiligten Pkw, während das Mountainbike von einer 37-jährigen Frau aus Villach gelenkt wurde.

Verletzungen unbestimmten Grades

„Die Mountainbikelenkerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Leichte Alkoholisierung

Im Landeskrankenhaus Villach wurde bei der Verunglückten ein Alkomatentest durchgeführt, welcher eine leichte Alkoholisierung ergab. Der beim 60-jährigen Autofahrer durchgeführte Alkomatentest verlief hingegen negativ.

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