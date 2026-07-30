Dreiste Souvenirjäger: Polizei „versteckt“ Kennzeichen wieder

Alle Jahre wieder zum Villacher Kirchtag zeigt auch die Polizei starke Präsenz. Alle Jahre wieder versuchen ebenso Souvenirjäger sich ein Kennzeichen von einem der dort zahlreich parkenden Polizeiautos zu stehlen.

Auch heuer liegen die Polizei-Kennzeichen während des Villacher Kirchtags im Streifenwagen.

Auch heuer liegen die Polizei-Kennzeichen während des Villacher Kirchtags im Streifenwagen.

Stadtpolizeichef Erich Londer hat mit seinen Kollegen für den Fall der Fälle, wie jedes Jahr, vorgebaut: Um die Autos vor dementsprechenden Diebstählen zu schützen, sind die Kennzeichen auch heuer an den Streifenwägen nur innen, aber nicht außen angebracht.

©Wrussnig So schützt sich die Polizei gegen Kennzeichen-Diebe.

Polizei sichert Streifenwagen ab

„Ich habe keine Lust, dass unseren Kennzeichen dann als Trophäe in irgendwelchen Hobbykellern an die Wand genagelt werden.“ Wäre auch nur zu peinlich, würde der Polizei beim Kirchtag die Kennzeichen geklaut werden. Aber wer weiß, auch Blaulichter sind begehrtes Diebesgut. Bis kommenden Montag heißt es daher auch bei der Polizei, in eigener Sache auf der Hut zu sein.

©5 Minuten Am Foto: Stadtpolizeichef Erich Londer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2026 um 09:33 Uhr aktualisiert