Dreiste Souvenirjäger: Polizei „versteckt“ Kennzeichen wieder
Alle Jahre wieder zum Villacher Kirchtag zeigt auch die Polizei starke Präsenz. Alle Jahre wieder versuchen ebenso Souvenirjäger sich ein Kennzeichen von einem der dort zahlreich parkenden Polizeiautos zu stehlen.
Stadtpolizeichef Erich Londer hat mit seinen Kollegen für den Fall der Fälle, wie jedes Jahr, vorgebaut: Um die Autos vor dementsprechenden Diebstählen zu schützen, sind die Kennzeichen auch heuer an den Streifenwägen nur innen, aber nicht außen angebracht.
Polizei sichert Streifenwagen ab
„Ich habe keine Lust, dass unseren Kennzeichen dann als Trophäe in irgendwelchen Hobbykellern an die Wand genagelt werden.“ Wäre auch nur zu peinlich, würde der Polizei beim Kirchtag die Kennzeichen geklaut werden. Aber wer weiß, auch Blaulichter sind begehrtes Diebesgut. Bis kommenden Montag heißt es daher auch bei der Polizei, in eigener Sache auf der Hut zu sein.