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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Gruppe in Trachtenkleidung bei der Siegerehrung auf der Bühne des Rathausplatzes in Villach.
Der Ruderverein Villach und Bürgermeister Günther Albel holten sich den Sieg.
Villach
30/07/2026
Ruderregatta

Villach hat Klagenfurt knapp überholt

... und zwar bei der Ruderregatta auf der Drau anlässlich des Villacher Kirchtags. Die Bürgermeister Christian Scheider und Günther Albel nahmen dabei die Funktion der Steuermänner ein.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(171 Wörter)
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Wie berichtet, wartete der 81. Villacher Kirchtag am Mittwoch mit einem Comeback auf. Erstmals seit 1960 gab es wieder eine Ruderregatta auf der. Dabei duellierten sich die Rudervereine aus Villach und Klagenfurt. Das Steuer übernahmen die jeweiligen Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und Christian Scheider (FSP).

Um 19 Uhr hieß es „Attention, GO!“

Auf einer Strecke von knapp 900 Metern ruderten der Nautilus Klagenfurt und der Ruderverein Villach um die Wette. Die beiden Teams starteten im Bereich der Kriegsbrücke und steuerten das Ziel bei den Drauterrassen auf Höhe des Congress Centers an. Zunächst gab es ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, das Villach schlussendlich für sich entscheiden konnte.

Siegerehrung am Rathausplatz

Richtig laut wurde es schließlich bei der Siegerehrung auf dem Rathausplatz: Ganz nach norwegischem Vorbild ertönte ein schallendes ROW. „Auch wenn es diesmal für den ersten Platz nicht ganz gereicht hat, kann ich gerne eine Revanche in einer anderen Sportart anbieten – zum Beispiel im Tennis“, nimmt Klagenfurts Bürgermeister Scheider die Niederlage mit Humor.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Scheider mit dem Team vom Ruderverein Nautilus Klagenfurt.
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Trotz Niederlage ist Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider stolz auf sein Team vom Ruderverein Nautilus.
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