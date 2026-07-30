40 Jahre in Villach: Halbleiter-Hersteller erhält Kärntner Landeswappen

Das weltweit agierende Technologieunternehmen Lam Research feiert sein 40-jähriges Bestehen am Standort Villach. Anlässlich dieses Jubiläums überreichten Landeshauptmann Daniel Fellner sowie die Landesräte Sebastian Schuschnig und Beate Prettner im Beisein von Bundeskanzler Christian Stocker und Bürgermeister Günther Albel der Unternehmensführung das Kärntner Landeswappen. Der Standort in Villach bildet ein zentrales Element im globalen Netzwerk des Herstellers von Wafer-Fertigungsanlagen, auf dessen Technologie fast jeder moderne Chip basiert.

Über den Betrieb

Die Wurzeln des Betriebs reichen bis zur 1986 gegründeten SEZ zurück, die 1992 in Villach startete und 2008 von Lam übernommen wurde. Heute arbeiten dort rund 1.000 Angestellte aus 40 Nationen. Neben der Entwicklung von Halbleitertechnologien stehen Nachhaltigkeit und regionales Engagement im Fokus: Der Standort nutzt bereits seit 1997 ausschließlich erneuerbare Energien, verfügt über eigene Photovoltaikanlagen und bringt sich in lokale soziale Projekte ein. Die Auszeichnung mit dem Landeswappen unterstreicht die Rolle des Unternehmens als wichtiger Stabilitäts- und Innovationsfaktor für den Hightech-Standort Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2026 um 16:14 Uhr aktualisiert