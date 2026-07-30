Der traditionelle Zwickelanstich im Brauhof anlässlich des Villacher Kirchtags war bei herrlichem Sommerwetter ein voller Erfolg. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

5 Minuten hat eine Fotogalerie für dich vorbereitet.

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Zahlreiche geladene Gäste folgten der Einladung und genossen in geselliger Atmosphäre den frisch gezapften Zwickel sowie die herzliche Gastfreundschaft. Für die musikalische Unterhaltung sorgte eine ausgezeichnete Kapelle, die mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire beste Stimmung verbreitete und die Gäste begeisterte.

Bilder zur Veranstaltung

©Egon Rutter

Auftakt zum Villacher Kirchtag gebührend gefeiert

Bei ausgelassener Atmosphäre, guten Gesprächen und kulinarischen Köstlichkeiten wurde der Auftakt zum Villacher Kirchtag gebührend gefeiert. Der Zwickelanstich erwies sich einmal mehr als gelungener Treffpunkt für Freunde der Kärntner Braukultur und des traditionellen Brauchtums.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2026 um 18:06 Uhr aktualisiert