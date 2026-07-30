Fotogalerie: Zwickelanstich anlässlich des Villacher Kirchtags
Der traditionelle Zwickelanstich im Brauhof anlässlich des Villacher Kirchtags war bei herrlichem Sommerwetter ein voller Erfolg. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.
Zahlreiche geladene Gäste folgten der Einladung und genossen in geselliger Atmosphäre den frisch gezapften Zwickel sowie die herzliche Gastfreundschaft. Für die musikalische Unterhaltung sorgte eine ausgezeichnete Kapelle, die mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire beste Stimmung verbreitete und die Gäste begeisterte.
Bilder zur Veranstaltung
Auftakt zum Villacher Kirchtag gebührend gefeiert
Bei ausgelassener Atmosphäre, guten Gesprächen und kulinarischen Köstlichkeiten wurde der Auftakt zum Villacher Kirchtag gebührend gefeiert. Der Zwickelanstich erwies sich einmal mehr als gelungener Treffpunkt für Freunde der Kärntner Braukultur und des traditionellen Brauchtums.