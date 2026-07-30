Trotz bezahltem Einkauf: Junger Mann (22) fliegt wenig später auf

Eine Polizeistreife hat in einem Geschäft in Villach einen mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der 22-Jährige hatte trotz bezahltem Einkauf zwei Getränke in seiner Hosentasche versteckt.

Während des Streifen- und Überwachungsdienstes wurden Polizisten in einem Geschäft im Stadtgebiet von Villach auf einen 22-jährigen Mann aufmerksam. Zwar bezahlte er mehrere Lebensmittel an der Kassa ordnungsgemäß, den Beamten fiel jedoch auf, dass er im Kassenbereich wiederholt auffällig an seiner Hosentasche hantierte.

Getränke in Hosentasche versteckt

Nachdem der Mann den Kassenbereich verlassen hatte, wurde er von den Polizisten auf den Verdacht eines Ladendiebstahls angesprochen. Der 22-Jährige zeigte sich laut Polizei einsichtig und kooperativ. Er holte das in seiner Hosentasche versteckte Diebesgut hervor und übergab es den Beamten. Dabei handelte es sich um einen Energydrink sowie ein weiteres Getränk. Der Verantwortliche des Geschäftes wurde über den Vorfall informiert. Gegen den 22-Jährigen wird Anzeige erstattet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2026 um 19:31 Uhr aktualisiert