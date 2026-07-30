Schwimmklassiker am Faaker See geht in die 61. Runde

Was einst als Gedenkschwimmen für einen verstorbenen Wasserretter begann, ist heute einer der traditionsreichsten Schwimmbewerbe Kärntens. Am Sonntag fällt am Faaker See zum 61. Mal der Startschuss.

Mit einem Sprung ins türkisfarbene Wasser beginnt für viele Schwimmer am Sonntag (2. August) ein ganz besonderes Rennen. Das „Blaue Band vom Faaker See – Harald-Bader-Gedächtnisschwimmen“ geht bereits zum 61. Mal über die Bühne und zählt längst zu den sportlichen Sommerklassikern in Kärnten.

Sportevent für alle

Die Teilnehmer erwartet eine 750 Meter lange Strecke von der Insel im Faaker See bis zum Gemeindestrandbad in Faak am See. Mitmachen können sowohl ambitionierte Wettkampfschwimmer als auch Hobbysportler, „jeder, der 20 Minuten gut schwimmen kann“, heißt es seitens der ÖWR. Neben der Einzelwertung gibt es auch heuer wieder einen Teambewerb für Dreierteams. Für die Sicherheit auf der gesamten Strecke sorgen auch heuer wieder die Wasserretter der Österreichischen Wasserrettung Faaker See mit mehreren Einsatzbooten.

Begonnen hat alles mit einer Spendenaktion

Dass sich daraus einmal eine der größten Schwimmveranstaltungen Kärntens entwickeln würde, war beim Start 1965 noch nicht absehbar. Damals organisierte die ÖWR Faaker See den Bewerb zum Gedenken an den verstorbenen Wasserretter Harald Bader, um dessen Familie finanziell zu unterstützen. Aus dieser Initiative entstand das heutige „Blaue Band“.

Das solltest du wissen

Der Start erfolgt am Sonntag, 2. August, um 10 Uhr. Kurzentschlossene können sich ab 8 Uhr direkt beim ÖWR-Stand vor der Badekasse im Gemeindestrandbad Faak am See anmelden. Bereits angemeldete Teilnehmer werden gebeten, ihre Anmeldung bis 9 Uhr vor Ort abzuschließen. Zuschauer sind eingeladen, den Bewerb vom Gemeindestrandbad aus zu verfolgen und die Schwimmer anzufeuern.