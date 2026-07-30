Fotogalerie: Volle Starkstrombar – Promis zapften für guten Zweck

Der Charity-Ausschank in der Starkstrombar zählt längst zu den Fixpunkten des Villacher Kirchtags. Auch heuer stellten sich zahlreiche Prominente hinter die Schank. Wir haben die schönsten Fotos für euch.

Volle Tische, beste Kirchtagsstimmung und jede Menge prominente Unterstützung: Der 8. Charity-Ausschank in der Starkstrombar an der Draulände hat sich auch heuer wieder als Publikumsmagnet erwiesen. Zahlreiche bekannte Gesichter aus Sport, Musik, Politik und Medien griffen am Mittwoch (29. Juli) für den guten Zweck selbst zu Zapfhahn und Serviertablett.

Für Familien mit beeinträchtigten Kindern

Organisiert wurde die Benefizaktion erneut vom EC Kellerberg und dem Beeftisch Villach. Der Erlös kommt Familien mit beeinträchtigten Kindern sowie engagierten Institutionen und Vereinen zugute. Mit den Spenden werden unter anderem wichtige Therapien, Hilfsmittel und Entlastungsprojekte finanziert.

Hier geht’s zur Bildergalerie

©Egon Rutter

Prominente im Service

Mit dabei waren unter anderem die Skistars Katharina Truppe, Stephanie Venier, Christian Walder und Nadine Fest, Skisprung-Olympiasieger Martin Koch, Villachs Bürgermeister Günther Albel, die ORF-Moderatoren Marco Ventre und Joe Kohlhofer sowie die Musiker der Jungen Wernberger. Gemeinsam sorgten sie im Service und beim Ausschank für gute Laune und motivierten die Besucher, kräftig für den guten Zweck zu spenden.

Stimmungsvoller Fixpunkt am Kirchtag

Bei sommerlichem Wetter herrschte in der Starkstrombar den ganzen Abend über reger Betrieb. Viele Kirchtagsbesucher nutzten die Gelegenheit, mit den prominenten Helfern ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig eine gute Sache zu unterstützen. Der Charity-Ausschank hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des Villacher Kirchtags entwickelt. Auch bei seiner achten Auflage zeigte sich wieder, dass sich Kirchtagsgaudi und soziales Engagement bestens verbinden lassen.