Vassacher Kirchtag: Frisch restaurierter Hochaltar wird eingeweiht

Am 16. August lädt die Ledige Zechgemeinschaft zum Vassacher Kirchtag auf den Oswaldiberg ein.

Wenn am Sonntag, 16. August, der Vassacher Kirchtag gefeiert wird, steht heuer nicht nur die Tradition im Mittelpunkt. Die Besucher erwartet auch ein besonderer Anblick: Der Hochaltar der Filialkirche am Oswaldiberg wurde frisch restauriert und präsentiert sich in neuem Glanz.

Auf Heilige Messe folgt Hochleben

Los geht es um 11 Uhr mit der Heiligen Messe in der Filialkirche. Anschließend sorgt die Ledige Zechgemeinschaft mit dem traditionellen Hochleben für Kirchtagsstimmung. Danach sind alle Besucher zu einer Agape eingeladen.

Shuttle-Service

Da rund um die Kirche keine Parkplätze zur Verfügung stehen, bitten die Veranstalter um eine entsprechende Anreise. Bei Bedarf wird ein Shuttle-Service angeboten. Interessierte können sich dafür unter 0650/4341457 melden.