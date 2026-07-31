Ausgezapft! Villacher Kirchtagsbier schon nach 4 Tagen ausgetrunken

Die anhaltende Hitze dürfte wohl auch für einen großen Bierdurst am Villacher Kirchtag gesorgt haben. Nach vier Tagen ist das Kirchtagsbier bereits so gut wie ausgetrunken.

Wer beim Villacher Kirchtag noch ein frisch gezapftes Kirchtagsmärzen trinken möchte, sollte nicht mehr allzu lange warten. Das eigens für das größte Brauchtumsfest Österreichs gebraute Bier ist bereits nach vier Tagen praktisch ausverkauft. Das letzte Fass hat die Brauerei bereits ausgeliefert, wie die Brau Union am 31. Juli bekannt gab.

800 Hektoliter Bier getrunken

Und die Menge, die bereits konsumiert wurde, kann sich sehen lassen: Mehr als 800 Hektoliter des Festbiers fanden heuer ihre Abnehmer – und das, obwohl die Villacher Brauerei nach eigenen Angaben sogar mehr Kirchtagsmärzen eingebraut hatte als im Vorjahr. Die hohe Nachfrage überraschte selbst die Brauer. Braumeister Lukas Scharf erklärt:

Natürlich hätten wir gerne noch mehr Menschen mit unserem Kirchtagsmärzen versorgt. Gleichzeitig zeigt der rasche Ausverkauf, dass wir mit diesem Bier den Geschmack der Kirchtagsgäste genau getroffen haben.“

Kein Nachschub

Nachschub wird es nicht mehr geben. Allerdings müssen Kirchtagsbesucher nicht befürchten, leer auszugehen: Die Villacher Brauerei hat noch weitere Sorten im Angebot, so etwa auf ihr Draustadt Lager, Keller Dunkel oder Glockner Pils.