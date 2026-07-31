Happy End für Kater Loki nach Abenteuer in acht Metern Höhe

Hoch hinaus ging es für Kater Loki – herunter allerdings nicht mehr. Weil der Vierbeiner rund einen Tag lang auf einem Baum in Villach ausharrte, rückte am Freitag in der Früh die Feuerwehr zur Tierrettung aus.

Für Kater „Loki“ wurde ein Ausflug in luftige Höhen zum unfreiwilligen Abenteuer. Der Vierbeiner saß im Villacher Stadtteil St. Georgen rund einen Tag lang auf einem Baum fest – etwa acht Meter über dem Boden. Erst die Feuerwehr konnte ihn aus seiner misslichen Lage befreien.

Loki wollte nicht mehr runter

Kurz nach 6 Uhr rückte die Hauptfeuerwache Villach am Freitag (31. Juli) zur Tierrettung aus. Lokis Besitzerin hatte die Einsatzkräfte um Hilfe gebeten, nachdem sich ihr Kater zwar auf den Baum hinaufgewagt hatte, den Weg zurück aber offenbar nicht mehr antreten wollte. „Aus irgendeinem Grund wagte sich das Tier nicht mehr vor und zurück“, schildert Einsatzleiter Oberbrandmeister Christoph Kelz von der Hauptfeuerwache Villach die Situation.

©HFW Villach Die Hauptfeuerwache Villach rückte zur frühen Katzenrettung aus.

Mit Drehleiter zurück auf den Boden

Doch Hilfe nahte: Mithilfe der Drehleiter erreichten die Feuerwehrleute den kleinen Ausreißer rasch. Wenige Minuten später war Loki wieder wohlbehalten am Boden und konnte seiner sichtlich erleichterten Besitzerin übergeben werden. Im Einsatz standen zwei Fahrzeuge und fünf Feuerwehrleute. Trotz der laufenden Kirchtagswoche betont die Hauptfeuerwache, dass sie jederzeit auch für Einsätze wie diesen bereitsteht.