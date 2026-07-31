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Feier für den guten Zweck beim Kiwanis Club Villach
Gemeinsam mit dem Senat der Wirtschaft sammelten sie Spenden für den guten Zweck.
Villach
31/07/2026
Charity

Feier für den guten Zweck beim Kiwanis Club Villach

Der Senat der Wirtschaft feierte am Villacher Kirchtag für den guten Zweck. Auch Bundeskanzler Christian Stocker schaute vorbei.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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Der Villacher Kirchtag lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Ehrengäste an: Am Stand des Kiwanis Club Villach kamen rund 40 Mitglieder des Senats der Wirtschaft aus ganz Österreich zusammen, um gemeinsam zu feiern und Hilfe zu leisten. Im Mittelpunkt des Treffens stand das Engagement für den guten Zweck.

Bilder zur Veranstaltung

Feier für den guten Zweck beim Kiwanis Club Villach
©Kiwanis Club Villach

Preise für die wohltätige Sache versteigert

Im Rahmen einer Verlosung wurden hochwertige Preise für die wohltätige Sache versteigert und verlost. Dazu zählten ein exklusives Jubiläumsdirndl der Trachtenmanufaktur Isola, eine edle Lederhose mit individueller Monogramm-Stickung sowie ein begehrter Jahresvorrat an Villacher Bier. Auch die Politik nutzte die Gelegenheit für einen Einkehrschwung: Bundeskanzler Christian Stocker machte im Zuge seiner Kirchtags-Tour am Stand Halt und tauschte sich mit den Gästen aus. Erfreut zeigte sich auch Kiwanis-Villach-Präsident Rene Tarmastin. Wer noch mitfeiern möchte: Das Kirchtagsgetümmel läuft am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag bereits ab 10 Uhr auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 13:14 Uhr aktualisiert
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