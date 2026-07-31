„Stille Helden“: So bleibt die Stadt beim Villacher Kirchtag sauber

Wenn die Feiernden der Villacher Kirchtagswoche noch schlafen, beginnt hinter den Kulissen bereits der Arbeitstag. Damit sich das Festareal jeden Tag aufs Neue sauber und ordentlich präsentiert, greifen die Teams des Wirtschaftshofs, der Villacher Saubermacher sowie des Stadtgrüns nahtlos ineinander. Die zuständige Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig hebt diesen Einsatz hervor: „Während die Stadt noch schläft, sorgen zahlreiche engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, dass das Festgelände jeden Morgen in neuem Glanz erstrahlt. Mein herzlicher Dank gilt den Teams von Wirtschaftshof, Stadtgrün und den Villacher Saubermachern – sie sind die stillen Heldinnen und Heldendes Kirchtags.“

©Stadt Villach

Reinigung, Abfallentsorgung und Logistik

Für die Reinigungskräfte läutet der Wecker bereits um 4 Uhr morgens. Ab 5 Uhr säubert der Wirtschaftshof die Innenstadt mithilfe von Fußtrupps, Waschwägen sowie verschiedenen Kehrmaschinen. „Die Reinigung des Kirchtagsgeländes nimmt täglich drei bis vier Stunden in Anspruch, am Sonntagmorgen sogar noch etwas länger“, führt Vizebürgermeisterin Katholnig aus. Parallel dazu bewältigen die Villacher Saubermacher enorme Abfallmengen und entsorgen während der Brauchtumswoche rund 55.000 Kilogramm Müll. Hierfür wurden bereits im Vorfeld mehr als hundert zusätzliche Großbehälter platziert. Laut Katholnig vergehen rund sechs Stunden, bis alle Behälter und zusätzlichen Säcke eingesammelt sind. Neben der Unratbeseitigung übernimmt der Wirtschaftshof organisatorische Aufgaben wie die Absicherung des Areals, die Einrichtung von Umleitungen und das Verlegen von Asphaltrampen an Gehsteigen zur Steigerung der Barrierefreiheit.

Gestaltung und Pflege des Festgeländes

Einen wesentlichen Beitrag leistet auch das Team von Stadtgrün, dessen Vorarbeiten schon vor Beginn der Festwoche ansetzten. So zeichneten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Aufstellen des Kirchtagsbaums auf dem Rathausplatz verantwortlich und statteten die Bäume auf dem Hauptplatz mit Schutzhüllen aus. Auch im laufenden Festbetrieb bleiben sie im Einsatz. Vizebürgermeisterin Katholnig fasst die Aufgaben zusammen: „Während des Villacher Kirchtags kümmern sich die Stadtgrün-Kolleginnen und Kollegen um das Schmücken der Tribünen am Hauptplatz sowie um das Gießen der Blumen am Festgelände.“