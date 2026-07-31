Gewittergefahr steigt: Jetzt wird der gesamte Villacher Kirchtag geräumt
Aufgrund einer heranziehenden Gewitterzelle mit heftigem Wind musste das Kirchtagsgelände beim Rathausplatz geräumt werden.
Die Veranstalter fassten den Entschluss, nachdem eine neue Sicherheits-Einsatzzentrale von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik darüber informiert wurde, dass in der kommenden Stunde mit Gewitter und starken Sturmböen in der Stadt zu rechnen sei.
Räumung des Rathausplatzes
„Zu groß ist die potenzielle Gefahr für die Sicherheit der Kirchtags-Besucher. Ganz konkret könnte laut Experten der Kirchtagsbaum am Rathausplatz bei Windgeschwindigkeiten ab 55 km/h eine Gefahr für die Besucher darstellen. Die Kirchtagsbesucher wurden deshalb ersucht, unverzüglich den Rathausplatz zu verlassen“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Die Räumung des Rathausplatzes wurde vorübergehend veranlasst.
Update: Villacher Kirchtag wird geräumt
Nachdem zunächst aus Sicherheitsgründen nur der Rathausplatz gesperrt wurde, hat der Sicherheits-Einsatzstab nun die Räumung des gesamten Kirchtagsgeländes angeordnet. Grund für die Entscheidung ist eine aktuelle Prognose der GeoSphere Austria. Demnach werden in Villach Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde erwartet. Die Veranstalter sehen dadurch ein zu hohes Risiko für Besucher. Damit sich die Gäste während des Unwetters in Sicherheit bringen können, wurden mehrere Anlaufstellen geöffnet.
Als sogenannte „sichere Häfen“ stehen zur Verfügung:
- die Stadtpfarrkirche
- das Rathaus
- das Congress Center
- das Parkhotel