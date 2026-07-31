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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man den Villacher Kirchtag, der geräumt wird.
Aufgrund von Windböen mit - laut GeoSphere - prognostizierten Windstärken bis zu 85 Kilometer pro Stunde hat sich der Sicherheits-Einsatzstab des Villacher Kirchtags nunmehr entschieden, das gesamte Kirchtagsgelände zu räumen.
Villach
31/07/2026
Aktuell
Eilmeldung

Gewittergefahr steigt: Jetzt wird der gesamte Villacher Kirchtag geräumt

Aufgrund einer heranziehenden Gewitterzelle mit heftigem Wind musste das Kirchtagsgelände beim Rathausplatz geräumt werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)
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Die Veranstalter fassten den Entschluss, nachdem eine neue Sicherheits-Einsatzzentrale von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik darüber informiert wurde, dass in der kommenden Stunde mit Gewitter und starken Sturmböen in der Stadt zu rechnen sei.

Räumung des Rathausplatzes

„Zu groß ist die potenzielle Gefahr für die Sicherheit der Kirchtags-Besucher. Ganz konkret könnte laut Experten der Kirchtagsbaum am Rathausplatz bei Windgeschwindigkeiten ab 55 km/h eine Gefahr für die Besucher darstellen. Die Kirchtagsbesucher wurden deshalb ersucht, unverzüglich den Rathausplatz zu verlassen“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Die Räumung des Rathausplatzes wurde vorübergehend veranlasst.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man den Villacher Kirchtag, der geräumt wird.
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Update: Villacher Kirchtag wird geräumt

Nachdem zunächst aus Sicherheitsgründen nur der Rathausplatz gesperrt wurde, hat der Sicherheits-Einsatzstab nun die Räumung des gesamten Kirchtagsgeländes angeordnet. Grund für die Entscheidung ist eine aktuelle Prognose der GeoSphere Austria. Demnach werden in Villach Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde erwartet. Die Veranstalter sehen dadurch ein zu hohes Risiko für Besucher. Damit sich die Gäste während des Unwetters in Sicherheit bringen können, wurden mehrere Anlaufstellen geöffnet.

Als sogenannte „sichere Häfen“ stehen zur Verfügung:

  • die Stadtpfarrkirche
  • das Rathaus
  • das Congress Center
  • das Parkhotel
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man den Villacher Kirchtag, der geräumt wird.
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert
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