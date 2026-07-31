Gewittergefahr steigt: Jetzt wird der gesamte Villacher Kirchtag geräumt

Aufgrund einer heranziehenden Gewitterzelle mit heftigem Wind musste das Kirchtagsgelände beim Rathausplatz geräumt werden.

Aufgrund von Windböen mit - laut GeoSphere - prognostizierten Windstärken bis zu 85 Kilometer pro Stunde hat sich der Sicherheits-Einsatzstab des Villacher Kirchtags nunmehr entschieden, das gesamte Kirchtagsgelände zu räumen.

Aufgrund von Windböen mit - laut GeoSphere - prognostizierten Windstärken bis zu 85 Kilometer pro Stunde hat sich der Sicherheits-Einsatzstab des Villacher Kirchtags nunmehr entschieden, das gesamte Kirchtagsgelände zu räumen.

Die Veranstalter fassten den Entschluss, nachdem eine neue Sicherheits-Einsatzzentrale von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik darüber informiert wurde, dass in der kommenden Stunde mit Gewitter und starken Sturmböen in der Stadt zu rechnen sei.

Räumung des Rathausplatzes

„Zu groß ist die potenzielle Gefahr für die Sicherheit der Kirchtags-Besucher. Ganz konkret könnte laut Experten der Kirchtagsbaum am Rathausplatz bei Windgeschwindigkeiten ab 55 km/h eine Gefahr für die Besucher darstellen. Die Kirchtagsbesucher wurden deshalb ersucht, unverzüglich den Rathausplatz zu verlassen“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Die Räumung des Rathausplatzes wurde vorübergehend veranlasst.

©Leser

Update: Villacher Kirchtag wird geräumt

Nachdem zunächst aus Sicherheitsgründen nur der Rathausplatz gesperrt wurde, hat der Sicherheits-Einsatzstab nun die Räumung des gesamten Kirchtagsgeländes angeordnet. Grund für die Entscheidung ist eine aktuelle Prognose der GeoSphere Austria. Demnach werden in Villach Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde erwartet. Die Veranstalter sehen dadurch ein zu hohes Risiko für Besucher. Damit sich die Gäste während des Unwetters in Sicherheit bringen können, wurden mehrere Anlaufstellen geöffnet.

Als sogenannte „sichere Häfen“ stehen zur Verfügung: die Stadtpfarrkirche

das Rathaus

das Congress Center

das Parkhotel

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert