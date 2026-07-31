Schwerer Badeunfall in Keutschach: Sohn (11) rettete seinen Vater

Ein 51-jähriger Wiener verunglückte am Freitagnachmittag bei einem Kopfsprung in flaches Wasser in der Gemeinde Keutschach schwer. Sein elfjähriger Sohn rettete ihn mit weiteren Badegästen.

Ein 51-jähriger Mann aus Wien hat sich am Freitagnachmittag bei einem Sprung ins Wasser in der Gemeinde Keutschach am See schwere Verletzungen zugezogen. Er sprang von einem Badesteg mit einem sogenannten „Seemannsköpfler“, bei dem die Arme an den Körper angelegt werden, in den dort etwa einen Meter tiefen See.

Sohn beobachtete Unglück

Sein 11-jähriger Sohn beobachtete den Sprung und entdeckte seinen Vater kurz darauf mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibend. Gemeinsam mit anderen Badegästen wurde der Verunglückte geborgen und die Rettungskette in Gang gesetzt. „Der Verunfallte wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers C7 in das Klinikum Klagenfurt gebracht“, heißt es seitens der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 16:04 Uhr aktualisiert