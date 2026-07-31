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/ ©Wasserrettung Bad Saag
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzboot der Wasserrettung.
Aktuell kommt es zu einem Einsatz.
Drobollach/Faak am See
31/07/2026
Aktuell

Rettungseinsatz am Faaker See: Person im Wasser gemeldet

Am Freitagnachmittag wurden die Einsatzkräfte mit dem Stichwort „Person im Wasser“ alarmiert.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)
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Wie mehrere Leser gegenüber 5 Minuten am Freitagnachmittag berichten, kommt es zu einem Rettungseinsatz am Faaker See. Auch die FF Drobollach steht im Einsatz, welche gegenüber der Redaktion das Alarmstichwort „Person im Wasser“ bestätigte. Laut einem Leser ist sogar von mehreren Personen die Rede. Weitere Informationen folgen.

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