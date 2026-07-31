Rettungseinsatz am Faaker See: Person im Wasser gemeldet

Wie mehrere Leser gegenüber 5 Minuten am Freitagnachmittag berichten, kommt es zu einem Rettungseinsatz am Faaker See. Auch die FF Drobollach steht im Einsatz, welche gegenüber der Redaktion das Alarmstichwort „Person im Wasser“ bestätigte. Laut einem Leser ist sogar von mehreren Personen die Rede. Weitere Informationen folgen.