Nach Räumung durch Gewitter: Villacher Kirchtag ist wieder offen

Wegen stürmischer Böen musste der Villacher Kirchtag am Nachmittag geräumt werden. Nach etwa zwei Stunden gibt es gute Nachrichten: Das Festgelände ist wieder geöffnet.

Ein heranziehendes Gewitter mit heftigen Windböen wirbelte den Kirchtag am Nachmittag ordentlich durcheinander: Nachdem zunächst aus Sicherheitsgründen nur der Rathausplatz gesperrt worden war, ordnete der Sicherheits-Einsatzstab kurz darauf die Räumung des gesamten Kirchtagsgeländes an.

Windböen von bis zu 85 km/h

Auslöser für die Entscheidung war eine Prognose der GeoSphere Austria, die für Villach Windböen von bis zu 85 km/h vorhersagte, ein zu großes Risiko für die Besucherinnen und Besucher. Damit sich die Gäste rasch in Sicherheit bringen konnten, wurden mehrere Anlaufstellen geöffnet. Zahlreiche Einsatzkräfte waren direkt vor Ort im Einsatz.

„Kirchtag is… wieder offen“

Mittlerweile gibt es jedoch gute Nachrichten für alle Festgäste: Der Kirchtag hat seine Tore wieder geöffnet. Wie die Veranstalter auf ihrer offiziellen Instagram-Seite mitteilten: „Kirchtag is … wieder offen! Das Unwetter ist verzogen, das Festgelände ist kontrolliert und wurde soeben großteils freigegeben.“ Ausgenommen ist aktuell der Kaiser-Josef-Platz, hier werden die Wassersäcke vom Zeltdach entleert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 17:48 Uhr aktualisiert