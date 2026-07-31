Notlage am Faaker See: Einsatzkräfte retteten 22 Personen aus dem Wasser

Einsatzkräfte retteten zahlreiche Personen aus einer Notlage auf dem Wasser. Neben der Wasserrettung Faak waren mehrere Feuerwehren gut zwei Stunden im Einsatz.

Heute kam es zu einem Einsatz beim Faaker See – wir haben berichtet. Wie OBI Alexander Gasperschitz von der FF Drobollach gegenüber 5 Minuten mitteilte, saßen mehr als zehn Personen fest. Unter den Betroffenen befanden sich unter anderem Stand-up-Paddler sowie die Besatzung eines Segelboots.

„Ziemlich hektisch“

Neben der FF Drobollach waren auch die Wasserrettung Faak und die FF Faak vor Ort im Einsatz. „Auch die Wasserrettung Faak sowie die FF Faak war mit uns im Einsatz, es war ziemlich hektisch, wir waren circa zwei Stunden vor Ort“, erklärt Gasperschitz. Die Rettung der Personen konnte schließlich ohne größere Komplikationen durchgeführt werden.

Wasserrettung alarmiert

Auch die Wasserrettung berichtet mittlerweile über den Einsatz: „Aufgrund des heutigen Unwetters am Nachmittag musste die Wasserrettung zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Die Sturmwarnleuchten wurden aktiviert, wenig später waren starke Sturmböen und hohe Wellen am See wahrnehmbar. Wegen des bis dahin tollen Badewetters waren zahlreiche Personen am See unterwegs. Durch die plötzlich auftretende Witterung gerieten viele in Not. Um 15:50 Uhr erfolgte die erste Alarmierung durch die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Kärnten“, heißt es.

22 Personen in Not

Nördlich der Insel wurden Personen gesichtet, die verzweifelt um Hilfe riefen. Sofort rückte ein Team der ÖWR Faaker See mit dem Rettungsmotorboot zum Einsatzort aus. Um die Vielzahl an gleichzeitigen Notfällen zu bewältigen, kam kurz darauf auch das zweite Wasserrettungsboot zum Einsatz. Unterstüzt wurden die Rettungsaktionen zudem von der FF Drobollach mit ihrem Boot. In weiterer Folge wurden der LAWZ laufend neue Einsätze gemeldet, die allesamt rasch abgearbeitet werden konnten. Im weiteren Verlauf verschärften Starkregen und Gewitter die ohnehin brenzlige Situation massiv. Insgesamt konnten schließlich 22 (!) Personen am Faaker See aus akuter Not gerettet und sicher an Land gebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 18:23 Uhr aktualisiert