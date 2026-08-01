Alko-Lenker rammt anderes Auto: 14-Jähriger verletzt

Ein Alko-Lenker krachte in der Nacht auf Samstag im Zuge eines Überholvorganges auf der B85 Rosental Straße in einen anderen Wagen. Dabei wurde ein 14-Jähriger verletzt.

Zu einem Alko-Unfall kam es in der Nacht auf Samstag im Bereich von Finkenstein.

Zu einem Alko-Unfall kam es in der Nacht auf Samstag im Bereich von Finkenstein.

Der 29-Jährige setzte im Gemeindegebiet von Finkenstein am Faaker See zu einem Überholvorgang an. Dabei kam es zur Kollision mit dem vor ihm fahrenden Wagen eines 73-Jährigen. Das Fahrzeug des Pensionisten überschlug sich, kam auf der Seite liegend zum Stillstand. „Ein bei ihm mitfahrender 14-Jähriger aus Vorarlberg erlitt leichte Verletzungen“, so die Beamten der Polizeiinspektion Faak am See. Der Bursche wurde von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. „Der Alkotest beim 29-Jährigen verlief positiv“, betont die Exekutive abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 07:39 Uhr aktualisiert