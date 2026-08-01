Verein holt Rapper BAC für Gratiskonzert nach Villach

Am Dienstag, dem 4. August 2026, verwandelt sich der Villacher Rathausplatz in eine Open-Air-Bühne: Der Verein GEMMA lädt zu einem Konzert mit BAC, SOLARJET, Judith Lisa und DJ Manic One. Der Eintritt ist frei.

„Es freut uns ganz besonders, in jenem Jahr, in dem GEMMA volljährig wird, wieder ein großes Konzert am Villacher Rathausplatz veranstalten zu können“, erklärt Veranstalter und GEMMA-Vorsitzender Marc Germeshausen. Der Verein feiert heuer nämlich sein 18-jähriges Bestehen. „Gemeinsam wollen wir großartige Stimmung in die Villacher Innenstadt bringen!“ Unterstützung erhalten sie dabei von der Stadt Villach und dem Land Kärnten.

©Stadt Villach / Kompan Zum 18-jährigen Bestehen lädt der Verein GEMMA zu einem Gratiskonzert am Rathausplatz in Villach.

Regionale Künstler stehen auf der Bühne

Schon ab 18 Uhr sorgt DJ Manic One am Rathausplatz für Stimmung. Im Anschluss stehen das Kärntner Duo SOLARJET sowie die aufstrebende Pop-Musikerin Judith Lisa auf der Bühne. Als Hauptact tritt der Rapper BAC auf. Der Villacher zählt zu den spannendsten Newcomern Österreichs. Mit einem Mix aus Pop und Rap begeistert der junge Künstler inzwischen hunderttausende Menschen. Sein Hit „Rosaroter Tee“ wurde mit 31 Millionen Aufrufen zum Streaming-Erfolg. Der Eintritt ist frei und wir laden alle herzlich ein, vorbeizukommen und den Abend mit uns zu genießen“, betont Germeshausen abschließend.