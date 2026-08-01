Mega-Stau in Kärnten: Zieht sich über acht Kilometer

Die Reise in den Süden präsentiert sich derzeit als Geduldsprobe für Autofahrer. Sowohl auf der A10 Tauernautobahn als auch auf der A11 Karawankenautobahn kommt es in Kärnten derzeit zu kilometerlangen Staus.

Die vom ÖAMTC bereits angekündigte Blechlawine ist inzwischen auch in Kärnten angekommen. Entlang der üblichen Reiserouten haben sich lange Staus gebildet. Betroffen ist unter anderem die A10 Tauernautobahn. Aufgrund einer Verkehrsüberlastung kommt es unter anderem zu Blockabfertigungen vor dem Oswaldiberg- als auch dem Kroislerwandtunnel in beiden Richtungen.

Dem nicht genug …

Auch auf der A11 Karawankenautobahn staut es sich aktuell massiv. Nach Angaben der ASFINAG reicht die Kolonne mittlerweile über acht Kilometer zurück. Autofahrer sollten eine Wartezeit von zumindest einer Stunde einplanen. Grund für das enorme Verkehrsaufkommen ist unter anderem der Ferienauftakt in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Laut den Verkehrsexperten ist es eines der stärksten Reisewochenenden des Jahres.

©ASFINAG Laut der ASFINAG reicht der Stau mehr als acht Kilometer zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 12:18 Uhr aktualisiert