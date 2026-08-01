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Promi-Treffen am Wörthersee: Motor-Yacht-Club lud zum Sommerfest
Der Motor-Yacht-Club Kärnten feierte sein Sommerfest im Restaurant Seespitz. Wer alles dabei war, seht ihr hier.
Velden am Wörthersee
01/08/2026
Bildergalerie

Promi-Treffen am Wörthersee: Motor-Yacht-Club lud zum Sommerfest

Der Motor-Yacht-Club Kärnten lud wieder zu seinem traditionellen Sommerfest in das Restaurant Seespitz ein. Auch 5 Minuten schaute für euch vorbei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Das alljährliche Sommerfest des Motor-Yacht-Clubs Kärnten im Restaurant Seespitz des Hotel Schloss Velden gilt als einer der Höhepunkt der Sommersaison. Das Event lockte auch heuer wieder zahlreiche prominente Gesichter an den Wörthersee. Club-Präsident Wolfgang Schmalzl sowie sein Stellvertreter Franz Iglauer hießen die geladenen Gäste herzlich willkommen. Unter den Anwesenden befanden sich unter anderem das Ehepaar Otto und Shirley Retzer, Großbäcker Kurt Mann, Pink-Ribbon-Botschafterin Bettina Weniger-Assinger und Mr. Ferrari Heribert Kasper. Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgte Entertainer JENGIS am Saxofon. Ein weiterer Programmhöhepunkt war der Auftritt von Kabarettist Thomas Strobl.

Promi-Treffen am Wörthersee: Motor-Yacht-Club lud zum Sommerfest
©Egon Rutter / aufgeschnappt.at |
Impressionen vom Sommerfest des Motor-Yacht-Clubs Kärnten.
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