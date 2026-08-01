Promi-Treffen am Wörthersee: Motor-Yacht-Club lud zum Sommerfest

Das alljährliche Sommerfest des Motor-Yacht-Clubs Kärnten im Restaurant Seespitz des Hotel Schloss Velden gilt als einer der Höhepunkt der Sommersaison. Das Event lockte auch heuer wieder zahlreiche prominente Gesichter an den Wörthersee. Club-Präsident Wolfgang Schmalzl sowie sein Stellvertreter Franz Iglauer hießen die geladenen Gäste herzlich willkommen. Unter den Anwesenden befanden sich unter anderem das Ehepaar Otto und Shirley Retzer, Großbäcker Kurt Mann, Pink-Ribbon-Botschafterin Bettina Weniger-Assinger und Mr. Ferrari Heribert Kasper. Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgte Entertainer JENGIS am Saxofon. Ein weiterer Programmhöhepunkt war der Auftritt von Kabarettist Thomas Strobl.

©Egon Rutter / aufgeschnappt.at | Impressionen vom Sommerfest des Motor-Yacht-Clubs Kärnten.