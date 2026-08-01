Kompetenz wird in der Innenstadt gebündelt: BRILLEN-UNIVERSUM schließt im ATRIO

„Da der Pachtvertrag ausläuft, werden wir die Kompetenzen in unserem Hauptgeschäft zusammenziehen“, erzählt René Plessin. Der Chef der Plessin-Stores in Kärnten erklärt: „Hier haben wir noch mehr Möglichkeiten. Unser Flagshipstore ist größer und moderner ausgestattet. Zum Beispiel mit der modernsten Messtechnik der Firma Rodenstock, mit der wir eine biometrische Sehanalyse durchführen und individuell angefertigte biometrische Brillengläser für noch präziseres Sehen anbieten können. Dazu bieten wir mit der Premium Lounge eine eigene Abteilung, die den hochwertigsten und exklusivsten Brillen gewidmet ist. Hier gibt es Marken wie Cartier, Maybach und Silhouette Atelier Brillen.“ Der Flagshipstore ist vom ATRIO nicht weit entfernt und es gibt ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Nähe, etwa die Kurzparkzone direkt vor dem Geschäft, die Parkgarage Zentrum und den Parkhotel Parkplatz.

Dankeschön-Aktion im August

„Für Ihr Vertrauen, Ihre Treue und die vielen persönlichen Begegnungen möchten wir uns von Herzen bedanken“, so Plessin. Nun gibt es ein Wiedersehen in der Innenstadt, denn hier wird die gewohnte Expertise in voller Stärke angeboten: „Wir bündeln unsere gesamte Kompetenz in unserem Stammgeschäft Optik Plessin in der Freihausgasse 15 in Villach. Dort erwartet Sie unser gewohnter persönlicher Service, auf den Sie sich seit vielen Jahren verlassen können.“ Als Dankeschön hat sich das Team im ATRIO noch etwas Besonderes einfallen lassen: Wer im August vorbeischaut, erhält bis 31. August 2026 noch 25% auf alle im BRILLEN-UNIVERSUM lagernden Fassungen.