Frau nach Unfall auf der Drautal Straße im Krankenhaus

Zu einer Kollision im Kreuzungsbereich kam es am Samstagabend im Gemeindegebiet von Stockenboi. Zwei Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und der Rettungsdienst rückten zum Einsatz aus.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend im Kreuzungsbereich der B100 Drautal Straße und der L31 Zlaner Straße. Aus bislang unbekannter Ursache sind ein 43-jähriger Autofahrer aus Villach und eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Villach miteinander kollidiert.

Unfall forderte eine Verletzte

Die junge Frau wurde dabei verletzt und mit der Rettung ins BKH Spittal an der Drau eingeliefert. „Der zweitbeteiligte Lenker und die mitgefahrene Ehefrau blieben unverletzt“, so die Beamten der Polizeiinspektion Paternion, welche gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Olsach-Molzbichl und Stockenboi-Zlan ebenfalls im Einsatz standen.