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/ ©zVg. / Dorfgemeinschaft Susalitsch
Ein Bild auf 5min.at zeigt Teilnehmer und Zuschauer des Bauern-Boccia Turnieres in Susalitsch.
Am 5. und 6. September 2026 findet der Jahreskirchtag in Susalitsch statt.
Susalitsch
02/08/2026
Mit Boccia-Turnier
#goodnews

Gelebtes Brauchtum: Susalitsch feiert 44. Jahreskirchtag

Anfang September richtet die Dorfgemeinschaft Susalitsch ihren traditionellen Jahreskirchtag aus. Bei der mittlerweile 44. Auflage des Festes wird auch heuer wieder ein Bauern-Boccia-Turnier veranstaltet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Die Dorfgemeinschaft Susalitsch lädt vom 5. bis 6. September 2026 zum 44. Jahreskirchtag in ein. Das Festwochenende startet am Samstag um 12.30 Uhr mit dem traditionellen Bauern-Boccia-Turnier, bei dem die Teilnehmenden ihr Geschick mit verschiedensten Wurfobjekten unter Beweis stellen müssen. Nach der Siegerehrung sorgen abends die „VOLXKROCHA“ im Festzelt für Stimmung. Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit dem Festgottesdienst, gefolgt von einem Frühschoppen mit den „Latschacher Zenz Buam“.

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