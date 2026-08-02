Gelebtes Brauchtum: Susalitsch feiert 44. Jahreskirchtag

Anfang September richtet die Dorfgemeinschaft Susalitsch ihren traditionellen Jahreskirchtag aus. Bei der mittlerweile 44. Auflage des Festes wird auch heuer wieder ein Bauern-Boccia-Turnier veranstaltet.

Die Dorfgemeinschaft Susalitsch lädt vom 5. bis 6. September 2026 zum 44. Jahreskirchtag in ein. Das Festwochenende startet am Samstag um 12.30 Uhr mit dem traditionellen Bauern-Boccia-Turnier, bei dem die Teilnehmenden ihr Geschick mit verschiedensten Wurfobjekten unter Beweis stellen müssen. Nach der Siegerehrung sorgen abends die „VOLXKROCHA“ im Festzelt für Stimmung. Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit dem Festgottesdienst, gefolgt von einem Frühschoppen mit den „Latschacher Zenz Buam“.