Mit 83 Jahren: Kärntner Pensionistin wagt Paragleitflug von der Gerlitzen
Im Alter von 83 Jahren hat sich Liselotte Penker getraut: Die Radentheinerin absolvierte einen Gleitschirm-Tandemflug von der Gerlitzen Alpe ins Tal.
„Es war ein verspätetes Geburtstagsgeschenk“, wie ihre Schwiegertochter Daniela Penker im Gespräch mit 5 Minuten verrät. „Ihr Sohn hat ein Jahr zuvor einen Paragleitflug gewagt, da meinte sie, dass sie ihre Heimat auch gerne einmal von oben sehen würde.“ Gesagt, getan! Am 1. August 2026 sprang die Pensionistin mit einem staatlich geprüften Tandempiloten von der Gerlitzen Alpe.
Bist du selbst schon einmal mit dem Gleitschirm geflogen?
Kärntnerin hob ab
Ihre Familie zeigt sich stolz über den Mut der 83-Jährigen: „Während viele in diesem Alter glauben, dass Abenteuer der Vergangenheit angehören, hat sie allen das Gegenteil bewiesen. Mit Mut, Vertrauen und einem strahlenden Lächeln hob sie ab und genoss die Freiheit hoch über den Bergen und Tälern“, erklärt Penker, die ihrer Schwiegermutter noch viele weitere abenteuerliche Jahre wünscht.
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