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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Stau auf Karawankenautobahn
Bis zu sieben Kilometer Stau bremsen den Verkehr in Kärnten aus.
Kärnten
02/08/2026
Reisewelle

Wieder kilometerlange Staus auf Kärntens Autobahnen

Wer auf Kärntens Autobahnen unterwegs ist, braucht am Sonntag starke Nerven. Der ÖAMTC meldet zum Teil kilometerweiten Stau.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(190 Wörter)
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Auf der A10 Tauernautobahn und A11 Karawankenautobahn hieß es bereits am Samstag: Bitte warten! Der Urlauberverkehr staute sich massiv zurück – 5 Minuten berichtete. Teilweise kam es zu Verzögerungen von mehr als 60 Minuten. Am Sonntag zeigt sich eine ähnliche Lage: „Seit den frühen Morgenstunden sind die Transitrouten in Fahrtrichtung Süden stark überlastet, der Schwerpunkt liegt auf der A10 in Salzburg und abschnittsweise in Kärnten vor den Tunnelbereichen, Kolonnenverkehr und über eine Stunde Zeitverlust konnten auch vor dem Karawankentunnel (A11) bei der Einreise nach Slowenien beobachtet werden“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformation.

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Kilometerweiter Stau auch am Sonntag

Grund für das enorme Verkehrsaufkommen ist unter anderem der Ferienauftakt in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg; aber auch der Rückreiseverkehr. Laut den Verkehrsexperten ist es eines der stärksten Reisewochenenden des Jahres. Nach Angaben des ÖAMTC wurde in Kärnten vor dem Karawankentunnel eine Blockabfertigung ausgerufen, der Stau reichte teils bis zu sieben Kilometer zurück. Auf der A2 Südautobahn mussten sich Reisende insbesondere ab Bad St. Leonhard in Fahrtrichtung Süden über eine halbe Stunde in Geduld üben.

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